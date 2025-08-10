晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》張仁瑋本季外野守備場次超越內野總和

2025/08/10 19:16

張仁瑋。（記者廖耀東攝）張仁瑋。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕張仁瑋今天繼續先發出賽，擔任中信兄弟開路先鋒守右外野，本季外野出賽18場超越內野3個位置合計17場，他不諱言，今年球季對他是全新的挑戰，若能藉由多1個守位增加上場機會，他會努力做到更好。

張仁瑋本季守游擊12場、二壘3場、三壘2場，今天是他第18場守外野，他表示，從打棒球以來幾乎都是內野手，今年春訓因為總教練平野惠一的建議，從自辦熱身賽開始練習守外野，沒想到從江坤宇傷癒歸隊後幾乎固定守外野，「完全沒有想到會是這樣。」

張仁瑋指出，守內野看球的時間很短，球幾乎都在地上，就算是高飛球，停留時間會比較久，守外野就完全不同，必須一直盯著球並跑到定位，守備方式截然不同是很大的挑戰，「就是多練，多請教專職外野手的學長們，很多狀況太瞬間，目前先求能接到球。」

張仁瑋這兩週都出現判斷失誤，導致對手形成長打進而得分，他表示，主要是球與全壘打牆的相對位置，還無法在瞬間確定，教練給他很多建議，「發現球會往後飛，先看牆再回頭看球，我有時候會找不到球，這是目前比較難的，還好出狀況的那兩場，球隊最後都贏，要不然我會很難過。」

平野曾經表示，既然決定讓張仁瑋守外野，發生失誤導致失分，責任由總教練扛，張仁瑋也說，「總教練也要我不要在意，大膽放手去做，我也希望做得更好，達到他對我的期待。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中