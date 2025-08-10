中職》張仁瑋本季外野守備場次超越內野總和

張仁瑋。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕張仁瑋今天繼續先發出賽，擔任中信兄弟開路先鋒守右外野，本季外野出賽18場超越內野3個位置合計17場，他不諱言，今年球季對他是全新的挑戰，若能藉由多1個守位增加上場機會，他會努力做到更好。

張仁瑋本季守游擊12場、二壘3場、三壘2場，今天是他第18場守外野，他表示，從打棒球以來幾乎都是內野手，今年春訓因為總教練平野惠一的建議，從自辦熱身賽開始練習守外野，沒想到從江坤宇傷癒歸隊後幾乎固定守外野，「完全沒有想到會是這樣。」

張仁瑋指出，守內野看球的時間很短，球幾乎都在地上，就算是高飛球，停留時間會比較久，守外野就完全不同，必須一直盯著球並跑到定位，守備方式截然不同是很大的挑戰，「就是多練，多請教專職外野手的學長們，很多狀況太瞬間，目前先求能接到球。」

張仁瑋這兩週都出現判斷失誤，導致對手形成長打進而得分，他表示，主要是球與全壘打牆的相對位置，還無法在瞬間確定，教練給他很多建議，「發現球會往後飛，先看牆再回頭看球，我有時候會找不到球，這是目前比較難的，還好出狀況的那兩場，球隊最後都贏，要不然我會很難過。」

平野曾經表示，既然決定讓張仁瑋守外野，發生失誤導致失分，責任由總教練扛，張仁瑋也說，「總教練也要我不要在意，大膽放手去做，我也希望做得更好，達到他對我的期待。」

