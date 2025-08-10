TPBL選秀》佩服學長高錦瑋的自律 首輪熱門徐宏瑋透露新人年目標

徐宏瑋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL選秀將在明天登場，來自健行科大的後衛徐宏瑋被視為首輪熱門人選，他期許新人球季能在有限的上場時間全力發揮。

徐宏瑋高三幫助泰山高中勇奪隊史HBL首冠，進入UBA強權健行持續成長，UBA最終季繳出場均11.1分、2.7助攻、1.3的成績單，外線命中率38.9%，被外界預估有機會在首輪就獲得青睞。

回顧在健行的4年生涯，徐宏瑋自認在心態和抗壓性上成長不少，「大三的時候表現不如預期，很感謝孟竹哥願意一直相信我，給我機會，大四才開始慢慢找到節奏。」

健行近年孕育不少職業隊頂尖後衛，包括林俊吉、高錦瑋、谷毛唯嘉等人，其中雲豹一哥高錦瑋的自律讓徐宏瑋印象深刻，也將學長視為楷模，「身高不高還可以在場上殺來殺去很值得學習，他以前都會很早起來訓練，一直以來都很積極，大四那年要進職業前又更努力準備。」

徐宏瑋選秀前隨雲豹赴中國參加同心盃賽事，提前感受職業強度，也檢視自己可以精進之處，「我覺得失誤還是太多，在傳球選擇、運球上都有發現自己的不足，應該要表現得更穩定。」

對於新人年的目標，徐宏瑋說，希望可以把握有限的上場機會，「保持正面態度，做好自己的工作，就算只是上場1、2分鐘，也要在這2分鐘內在防守端展現拚勁，表現給教練看。」

徐宏瑋小學短暫學過跆拳道，五年級因當時身高已經能夠摸到籃板，感受到籃球這項運動的樂趣，隨後從埔里國中、泰山高中到健行科大，如今即將挑戰更高的舞台，他說，自己真的很喜歡籃球，因此從小到大即使訓練再辛苦都未曾有過放棄的念頭。

徐宏瑋國中時立下成為職業球員的目標，現在有望實現夢想，他表示，「很感謝一路上支持我的教練和家人，尤其是家人，他們在國中時很常來看我比賽，後來因為比賽地點太遠，就比較沒辦法常來，希望他們接下來有機會再來看我比賽。」

