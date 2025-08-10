晴時多雲

中職》生涯首次先發與中繼場次相同 陳仕朋：全力配合球隊需要

2025/08/10 20:00

富邦投手陳仕朋。（資料照，記者王藝菘攝）富邦投手陳仕朋。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕陳仕朋昨對中信兄弟用9球投0.2無失分，完成本季第5場中繼出賽，生涯首次出現中繼與先發的場次相同，他表示，沒想過今年球季會以這樣的方式呈現，既然之前在先發的表現不理想，若能做好中繼的角色，對球隊也會有幫助。

陳仕朋自7月17日調往牛棚，連續5場出賽都沒失分，這5場從0.1或0.2局、完整1局、跨局吃2局都有，他表示，如果換個角色可以幫助球隊，他很願意做好中繼的角色，雖然疲勞程度、緊張氛圍都比先發還高，自認目前的表現應該還行，也是一種難得的經驗。

陳仕朋指出，中繼與先發真的很不一樣，一旦先發投手有狀況，根據對方左、右打或對戰成績，教練會派不同的中繼投手接替，上場時機比較突然也無法預測，必須盡快做好準備，如果這局沒有上場，有時還要繼續待命，「慢慢要去適應，變換熱身的方式，保持投球的張力。」

根據富邦對先發輪值的安排，如果李東洺、黃保羅其中一人出現狀況，陳仕朋就會回到輪值，他認為，畢竟進職棒後主要擔任先發，對先發很熟悉也很了解，調回先發不會有適應問題，「教練對角色定位有整體的考量，選手要做的就是全力配合球隊的需要。」

