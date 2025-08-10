晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》過往在天使主場表現神勇 大谷翔平將獲下季二刀流資格

2025/08/10 21:08

大谷翔平。（資料照合成圖）大谷翔平。（資料照合成圖）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平將在14日對戰天使先發登板，是他首度以「投手大谷」身分對決老東家，大谷也將在下一場取得明年二刀流選手的資格。

大谷翔平自2018年挑戰大聯盟舞台，並效力天使隊共6個賽季，曾勇奪美聯新人王，大谷也在2021年、2023年以投打二刀流身分勇奪美聯MVP。大谷2024年季後離開天使，以10年總值7億美元大約加盟道奇。

大谷翔平在天使主場投球超神勇，出賽47場拿下21勝8敗，防禦率僅2.22。大谷下一場登板的最大亮點就是將與前隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上演夢幻對決，重演2023年經典賽冠軍戰戲碼，大谷翔平和楚奧特在9局下2出局時正面交鋒，當時大谷只花6球，並用最後一顆橫掃滑球讓楚奧特揮空三振，幫助日本3：2打敗美國奪冠。

大谷翔平本季回歸投手丘已經出賽8場，共投了19局，送出25次三振，防禦率為2.37。他將在下一場先發對戰天使，沒有意外的話投球局數會至少累積20局，取得明年二刀流選手的登錄資格。

根據大聯盟規定，要符合二刀流選手資格，投、打的門檻分別是在大聯盟層級投至少20局，同時作為守備球員或者指定打擊出賽20場，每場至少3打席，球員要在當季或前兩個賽季有達標才能獲得。

