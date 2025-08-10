晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞洲盃》「日本柯瑞」富永啓生砍20分 日本痛宰關島分組第2晉級

2025/08/10 21:03

日本擊敗關島以小組第二晉級。（圖片取自FIBA）日本擊敗關島以小組第二晉級。（圖片取自FIBA）

〔記者粘藐云/綜合報導〕日本隊今在亞洲盃籃球錦標賽小組賽最後一戰碰上關島，「日本柯瑞」富永啓生投進4顆三分球，進帳全隊最高20分，助隊以102：63打趴關島，小組賽取得2勝1負，以B組分組第2晉級12強，接下來將碰上A組第3的球隊，關島則拿下分組第3。

日本在上屆亞洲盃獲得第7名，前次打進4強已是2015年，今年他們在亞洲盃小組賽和伊朗、敘利亞以及關島同組，他們在首戰先擊敗敘利亞，但第2戰不敵伊朗，取得1勝1負，今天小組賽最後一戰要和戰績相同的關島爭取分組第2的位置。

日本今天在上半場打完已取得19分領先，第3節延續火力，不給對手任何機會，順利收下本屆亞洲盃第2勝。日本今團隊命中率達52.9%，全隊投進20顆三分球，富永啓生拿下全隊最高20分，西田優大16分次之；關島方面，先前效力雲豹的羅斯 （Ernest Ross）繳出全隊最高17分、6籃板。

B組其他隊伍方面，2連勝的伊朗預計在明天凌晨2點碰上敘利亞，他們先前已經擊敗日本、關島，高機率會拿下分組第1；A組方面，衛冕軍澳洲稍早以110：82擊敗卡達，3連勝率先挺進8強，南韓和黎巴嫩在稍晚的小組賽對決，爭奪分組第2的位置，卡達苦吞3連敗出局。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中