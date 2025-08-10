亞洲盃》「日本柯瑞」富永啓生砍20分 日本痛宰關島分組第2晉級

日本擊敗關島以小組第二晉級。（圖片取自FIBA）

〔記者粘藐云/綜合報導〕日本隊今在亞洲盃籃球錦標賽小組賽最後一戰碰上關島，「日本柯瑞」富永啓生投進4顆三分球，進帳全隊最高20分，助隊以102：63打趴關島，小組賽取得2勝1負，以B組分組第2晉級12強，接下來將碰上A組第3的球隊，關島則拿下分組第3。

日本在上屆亞洲盃獲得第7名，前次打進4強已是2015年，今年他們在亞洲盃小組賽和伊朗、敘利亞以及關島同組，他們在首戰先擊敗敘利亞，但第2戰不敵伊朗，取得1勝1負，今天小組賽最後一戰要和戰績相同的關島爭取分組第2的位置。

日本今天在上半場打完已取得19分領先，第3節延續火力，不給對手任何機會，順利收下本屆亞洲盃第2勝。日本今團隊命中率達52.9%，全隊投進20顆三分球，富永啓生拿下全隊最高20分，西田優大16分次之；關島方面，先前效力雲豹的羅斯 （Ernest Ross）繳出全隊最高17分、6籃板。

B組其他隊伍方面，2連勝的伊朗預計在明天凌晨2點碰上敘利亞，他們先前已經擊敗日本、關島，高機率會拿下分組第1；A組方面，衛冕軍澳洲稍早以110：82擊敗卡達，3連勝率先挺進8強，南韓和黎巴嫩在稍晚的小組賽對決，爭奪分組第2的位置，卡達苦吞3連敗出局。

