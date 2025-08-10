中職》兄弟5：3逆轉勝悍將 本季第6次在周末三連戰橫掃對手

兄弟逆轉擊敗悍將。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟與富邦悍將三連戰最後一場，5局上雖因岳政華被天色影響沒接到球變成落後，8局下卻靠他擊出關鍵三壘安打以5：3逆轉擊退富邦，今年在週末三連戰第6次橫掃對手，富邦不但第5次被橫掃，今年在洲際更是六戰皆墨，下半季戰績只領先墊底的統一獅0.5場。

兩隊打完4局戰成2：2平手，5局上申皓瑋擊出中外野飛球，因為岳政華第一時間看不到球形成二壘安打，富邦靠范國宸高飛犧牲打以3：2拿回領先，8局下中信重啟攻勢，2出局後高宇杰、宋晟睿連續安打，岳政華擊出三壘安打助中信以4：3首次超前，王政順跟上二壘安打追加保險。

江坤宇。（記者廖耀東攝）

總教練平野惠一指出，落後從岳政華看不到球開始，然後由他打回逆轉的2分，真的非常神奇，發生失誤後不會動搖，選手能有這種心態很不容易，他的失誤雖是非戰之罪，仍希望盡量不要再出現，「棒球之神其實兩邊都眷顧，還好最後站在我們這邊。」

魏碩成用86球投6局失3分，下半季出賽3場交出第二次優質先發，平野表示，魏碩成這場有2次觸身球，控球相較於前次先發沒那麼好，但4局上守住滿壘危機非常關鍵，第1、5局各失1分都是因為守備失誤，都不是他的責任，「在我的心目中，他這場只掉1分。」

申皓瑋。（記者廖耀東攝）

范國宸。（記者廖耀東攝）

岳政華。（記者廖耀東攝）

兄弟逆轉擊敗悍將。（記者廖耀東攝）

