中職》從讓球隊落後到逆轉 岳政華慶幸還有機會

2025/08/10 21:28

中信兄弟岳政華。（記者廖耀東攝）中信兄弟岳政華。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕岳政華5局上雖被天色影響沒接到高飛球，導致中信兄弟剛追平比數馬上又落後，8局下立刻獲得將功贖罪的機會，擊出逆轉戰局的關鍵三壘安打，帶動打線在這局攻下3分，幫助中信以5：3逆轉擊退富邦悍將。

5局上申皓瑋擊出中外野飛球，岳政華第一時間看不到球，讓球飛越頭頂形成二壘安打，富邦靠范國宸高飛犧牲打以3：2拿回領先，岳政華表示，賽前知道天色會有影響，外野手會互相提醒，申皓瑋那球打在正面，剛好被天空吃掉，還好後面2球打得比較近，他也看得比較清楚。

8局下2出局後，高宇杰、宋晟睿連續安打，就這麼巧輪到岳政華打擊，他擊出三壘安打助中信以4：3首次超前，王政順跟上二壘安打追加保險，岳政華指出，當時雖已兩出局，卻很想把隊友打回來，因為曾峻岳球速很快，盡量縮短揮棒軌跡，「很高興還有機會，而且結果是好的。」

岳政華自7月12日至8月9日共出賽15場只有1分打點，一度連續10場沒有打點，這場打下的2分僅是他下半季第4與第5分打點，他表示，最近球隊有很多得分機會，但他都沒打好，希望把握度能高一點，要不然就幫隊友製造機會。

