北投國中女壘隊世錦賽奪冠 市府擴大慶祝再發100萬獎金

2025/08/10 21:36

台北市立北投國中女壘隊以7連勝之姿，美國時間9日（台灣時間10日清晨）抱回「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」冠軍。（北市教育局提供）台北市立北投國中女壘隊以7連勝之姿，美國時間9日（台灣時間10日清晨）抱回「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」冠軍。（北市教育局提供）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市立北投國中女壘隊以7連勝之姿，美國時間9日（台灣時間10日清晨）抱回「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」冠軍，賴總統、副總統蕭美琴、駐美代表俞大㵢隨即發布賀電；市長蔣萬安晚間7點半在臉書限時動態發文恭賀「台灣之光、台北驕傲」；教育局隨後宣布，再投入總計100萬元比賽獎勵金與專項補助，且待球隊回國後，規劃盛大的市政獻獎儀式及慶祝餐敘，邀請市府首長親自表揚。

教育局表示，賽前即依「臺北市高級中等以下學校績優體育團隊出國參賽訓練及國際體育交流經費補助作業要點」，補助北投國中參賽經費30萬元，並透過認助清寒學生基金會，額外提供慰問金11萬4千元；賽後第一時間表達誠摯祝賀，等待女壘隊回國，將規劃盛大的市政獻獎儀式及慶祝餐敘，邀請市府首長表揚選手及教練團對。

除了表揚儀式，教育局指出，承諾將視學校實質需求，全面改善訓練所需設施設備，更新球具、耗材等硬體資源，配合運動防護站設置政策、比賽獎勵金，總計再投入100萬元專項補助，表彰為市爭光的卓越表現，獎勵重點聚焦選手個人表現獎勵、教練團隊貢獻肯定，以及後續訓練資源提升。

北投國中臉書粉專晚間近9點貼文分享蔣萬安的賀電，肯定在世界賽奪冠的表現，「欣聞榮獲冠軍，揚威國際，為國爭光，殊值嘉許，特申賀忱。」

