中職》神！兄弟連3週末橫掃對手 聽牌聯盟36年首見壯舉

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟昨天對富邦悍將3戰系列賽完成橫掃，連續3週的五六日系列賽都宰制對手，寫下隊史36年首見壯舉，同時追平2017年Lamigo桃猿隊的聯盟紀錄，本週力拚史無前例的連4週末橫掃。

中信上月25-27日橫掃統一獅，8月1-3日再橫掃樂天桃猿，昨天又賞富邦3連敗，完成不可思議的連3週末橫掃戲碼，且多虧週末戰績猛進，下半季以13勝8敗暫居第1，全年度戰績以2.5場勝差領先第2的統一獅，拉開差距。

過去兄弟隊史在五六日的3連戰系列賽中，最長連續橫掃對手就是2週，分別是1994年1次、2009年1次、2010年3次、2016年1次、2017年1次、2020年1次、2024年2次，日籍教頭平野惠一率隊寫下首次連3週五六日橫掃對手紀錄。

若是聯盟紀錄，另外1支完成連3週五六日系列賽橫掃對手的是2017年的Lamigo桃猿隊，他們該年在5月5-7日、12-14日連續2週橫掃統一獅，接著於19-21日橫掃富邦悍將。中信兄弟本週五六日將再度強碰富邦悍將，力拚史上首次連續4週末橫掃對手。

