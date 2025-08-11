亞洲盃》超準！南韓22顆三分球射爆上屆亞軍黎巴嫩 分組第2晉級

南韓分組第2晉級。（取自FIBA）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕南韓今在亞洲盃籃球錦標賽小組賽最終戰面對上屆亞軍黎巴嫩火力全開，全隊轟進22顆三分球，且命中率高達57.8%，劉基相、李賢俊都砍下28分，率隊以97：84獲勝，小組賽取得2勝1負，以分組第2晉級12強，將在接下來附加賽對上關島。

南韓在上屆亞洲盃拿下第6名，2017年時則摘下銅牌，這次小組賽和衛冕軍澳洲、上屆亞軍黎巴嫩及卡達同在A組，這組也被喻為「死亡之組」。

請繼續往下閱讀...

南韓雖在首戰不敵澳洲，但前役大勝卡達，取得1勝、1負，黎巴嫩也同樣是1勝、1負，兩隊今天要爭取分組第2。澳洲已經率先取得3連勝晉級8強，卡達吞3連敗遭淘汰。

南韓、黎巴嫩今天都有主力缺陣，南韓長人呂俊錫因傷缺席，擁有亞洲第一控衛美名的黎巴嫩後衛阿拉基（Wael Arakji）則因受傷時所使用藥物不被國際籃總（FIBA）醫療團隊批准，因而無法出賽。

南韓今面對黎巴嫩頻頻在外線製造空檔，且把握度相當高，上半場打完已取得52：36大幅領先，第3節也持續開火，讓黎巴嫩只能一路苦追，也無力逆轉戰局，最終在本屆小組賽僅取得1勝2負，排在A組分組第3。

南韓今三分球38投22中，劉基相一人投進8顆三分球，拿下28分、2籃板，李賢俊貢獻7顆三分彈，同樣拿下28分，外加6籃板、5助攻；黎巴嫩方面，賈瑪樂汀 （Omar Jamaleddine）攻下15分全隊最高。

南韓最後以2勝1負獲得A組分組第2，接下來8強附加賽會碰上B組第3的關島，而第3的黎巴嫩強碰B組第2的日本，預料是番硬仗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法