MLB》大谷翔平8月瘋打擊率0.457！ 對藍鳥41轟出爐、雙安4度上壘

2025/08/11 08:02

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第41轟，單場繳出雙安、4度上壘，無奈最後白忙一場，球隊以4：5不敵藍鳥，中斷2連勝。

大谷翔平今在首局首打席就開砲，敲出右外野陽春彈，擊球初速106.3英哩、飛行距離400英呎，助隊扳平比數，這是大谷本季第41轟，追平費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），並列國聯全壘打王。

大谷後續4個打席依序是敬遠、三振、安打、敬遠，9下再度上場，當時道奇4：5落後、1出局攻佔滿壘，大谷有當英雄的機會，結果他纏鬥9球吞K，下一棒貝茲（Mookie Betts）也未能建功，終場道奇就以1分之差輸球。

大谷翔平全場4打數敲2安，進帳1打點、跑回1分，獲2次敬遠，吞下2次三振，今天還跑出本季第17盜，賽後打擊率為0.284。大谷近期手感超火燙，在8月份場場敲安，連續9場比賽有安打，單月打擊率高達0.457。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投5.2局飆8K失2分無關勝敗，牛棚費西亞（Alex Vesia）在9上挨克萊門特（Ernie Clement）超前轟，吞下敗投。

