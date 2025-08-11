中職》本週看點「夠勁」！台鋼後勁挑戰連勝新境界

後勁。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職本週最大看點關鍵字是「洋投」，台鋼雄鷹洋投後勁可望在本週末挑戰跨季22連勝的史詩級新猷，而目前在下半季排名第1的中信兄弟也將在本週開箱新洋投柯威士，可望大玩單週4洋投先發的風火輪策略鞏固王位。

台鋼在上半季拿下和樂天桃猿並列第3的成績後，下半季打完20場以10勝8敗2和的成績暫居第2，且上週迎來在大聯盟出賽破百場的新洋投那瑪夏，強烈展現在「雄鷹二年」就闖進季後賽的企圖心。

請繼續往下閱讀...

在目前台鋼先發輪值中，「不敗後勁」當然是球隊勝利保證，他自去年轉戰台鋼以來累計29場先發出賽拿下18勝0敗，加上2023年效力桃猿的季末拿到3場後援勝，上週六對統一獅7局無失分拿下本季第11勝後，就已追平統一獅潘威倫在2008年締造的跨季21連勝，在台鋼本週末15-17日於澄清湖主場對獅隊三連戰，他就有望挑戰中職新里程碑。值得一提的是，潘威倫目前擔任獅隊一軍投手教練，他曾表示期待後勁打破自己的聯盟紀錄，「讓後輩有更遠大的目標去追尋，對整體大環境才是好事」，如今後勁有機會在潘威倫面前成就這番壯舉。

中信在上週末洲際主場3連戰橫掃富邦悍將後，目前在下半季領先排名第2的台鋼1.5場勝差，也讓富邦在吞下3連敗後目前僅領先墊底的獅隊0.5場勝差，形成金控球隊兩樣情的局面。中信為趁勝追擊，本週將開箱具7年韓職資歷的柯威士，並有機會讓他和黃博多、羅戈和李博登在本週接連先發，希望繼續保有領先優勢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法