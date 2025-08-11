日職》為孫易磊加油！20歲「台灣至寶」今天初先發戰宇宙軟銀

孫易磊。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力日職火腿鬥士的20歲台灣右投孫易磊，在台灣時間今天下午1點（DAZN直播）進行生涯初先發，對手正是目前洋聯戰績排名第1的軟銀鷹，在雙方這次3連戰火腿已吞下兩敗，就看「台灣至寶」能否用實力回報監督新庄剛志的信任。

畢業自台灣青棒強權榖保家商的孫易磊，在前年9月以4年育成選手合約加盟火腿，今年5月22日升格成支配下正式球員，當天就在火腿主場對軟銀完成生涯初登板並拿下首次中繼成功，而5月27日作客福岡巨蛋再對軟銀拿下生涯首次救援成功。如今在新庄的信任下，孫易磊扛起今天對軟銀的先發重任，是否能對這支勁旅再拿下別具意義的生涯首勝，值得台灣球迷一起為他集氣加油。

孫易磊本季累計後援出賽7場，拿下1次救援成功和4次中繼成功，累計防禦率2.57，上一次在一軍出賽是6月10日，隔天就降至二軍調整，而在二軍「練功」55天期間，他在教練團安排下將投球局數拉長，最近一次在二軍出賽是7月29日對樂天先發5局無失分，隨後於8月5日向一軍報到，並訂今天先發登板。

剛回一軍時，新庄向孫易磊說：「好久不見，就交給你了」，只是他今天對軟銀一仗絕不輕鬆，火腿在前兩戰接連以1：4、0：1輸球，且昨天火腿王牌伊藤大海以111球完投9局飆出11K且只失1分，仍不敵飆出13K奪完投完封勝的軟銀古巴左投莫伊尼洛。火腿在作客軟銀之前，雙方僅1場勝差，但在吞下兩敗後，1、2名間的差距拉開到3場，此役要看孫易磊能否壓制軟銀打線，而軟銀則由本季拿下9勝且防禦率僅1.53的左投大關友久先發。

