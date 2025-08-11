MLB》國民明星左投戈爾6局好投退巨人 韋蘭德紀錄之夜苦吞敗

戈爾今日先發6局無失分收下勝投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客巨人主場的國民，靠著明星左投戈爾（MacKenzie Gore）先發6局無失分的表現，以及打線攻破巨人42歲三屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）之下，幫助球隊以8：0取得2連勝並拿下系列賽勝利，讓韋蘭德的紀錄之夜吞下敗仗。

賽前累計3497K的韋蘭德，首局就賞給國民前兩棒老K，雖然隨後被打出兩支安打迎來危機，但最後使用95.2英里（約153.2公里）的速球三振掉洛爾（Nathaniel Lowe），成為大聯盟史上第10位達陣生涯第3500次奪三振的選手。

MLB HISTORY



Justin Verlander becomes just the 10th pitcher with 3,500 career strikeouts! pic.twitter.com/WoiEBQlhjb — MLB （@MLB） August 10, 2025

雖然達成職棒生涯一大成就，韋蘭德後面的表現卻並不理想，2局上半先是因3支安打失分，隨後被阿布拉姆斯（CJ Abrams）扛出一發兩分打點全壘打，讓國民單局灌進4分。

而來到4局，國民再度發動攻勢，德容（Paul DeJong）在一二壘有人的情況下，相中第1球擊出中間方向的安打再下一城，5局上韋蘭德送出3上3下後，也結束今天的投球工作。

不過國民還要繼續添加保險分，6局上先是靠著連3支安打攻下1分，7上再由安打、對手失誤以及伍德（James Wood）的適時長打帶有2分打點，徹底擊潰巨人。

投手部分，國民先發戈爾擺脫前兩戰慘烈表現，今天主投6局僅被敲出3支安打沒有失分，飆出多達10次三振，而後續接替的牛棚投手亨利（Cole Henry）、普林（PJ Poulin）與畢特（Clayton Beeter）合計繳出9上9下外帶5K，幫助球隊收下勝利，戈爾也拿下本季第5勝。

今天收下第3500次三振的韋蘭德，本場5局先發雖然送出6K與1次保送，但也被狂敲11支安打失掉5分，吞下今年球季個人的第9敗。

韋蘭德達陣職棒生涯第3500次三振。（美聯社）

