北投國中女壘隊奪世界冠軍 他贊助總價值逾10萬元行李箱

台北市北投國中女壘隊在「2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」擊敗勁敵波多黎各隊，摘下冠軍寶座。（取自北投國中臉書）

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市北投國中女壘隊在「2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」擊敗勁敵波多黎各隊，摘下冠軍寶座。推動新北市第7選區國民黨立委葉元之罷免案的「板橋大刪元」領銜人史書華透露，今年4月正值罷免行動如火如荼，他為每位選手和隨隊人員準備共26組行李箱，總價值10多萬元，希望全員安心出國比賽，如今孩子們凱旋歸來，他與有榮焉。

史書華表示，今年4月正值罷免行動的忙碌與多方支出，協助帶領北投國中女壘隊赴美比賽的無任所大使劉柏君詢問他，有沒有什麼大大小小的事情可以幫忙？他想起自己電商團購的好物行李箱，決定為每位選手和隨隊人員各準備1組行李箱，「這樣出國也比較浩浩蕩蕩，像是一個勇猛的隊伍」。

史書華說，4月在罷免案槍林彈雨當下，他一邊盡力準備26組29吋的行李箱，總價值10多萬元，讓北投國中女壘隊全員安心攜帶裝備出國比賽，只希望孩子們不用因為第一次出遠門而為了行李煩惱，能把全部心思放在賽場上。

他提到，北投國中女壘隊奪下「2025貝比魯斯聯盟U16女壘世界錦標賽」冠軍，讓世界看見台灣的力量，這份榮耀屬於所有日復一日努力練習的選手與教練，也代表孩子們未來無限的可能，「能在她們追夢的路上提供一點幫助，是我的榮幸」。

推動罷免新北市第7選區國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」領銜人史書華，行前贊助北投國中女壘隊每位選手和隨隊人員各1組行李箱，總價值10多萬元。（資料照）

