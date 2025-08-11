晴時多雲

亞洲盃》12強全數出爐！台灣男籃今晚7點對決約旦復仇之戰拚8強

2025/08/11 09:10

台灣今晚7點對決約旦拚8強。（取自FIBA官網）台灣今晚7點對決約旦拚8強。（取自FIBA官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃今晚7點在亞洲盃籃球錦標賽8強附加賽將再度和約旦狹路相逢，不只要搶晉級機會，也要報上屆被絕殺的一箭之仇，盼能繼2013年後再度挺進8強。

台灣隊在上屆亞洲盃拿下第10名，前次闖進4強已是2013年。這次陣容精銳盡出，除了由「旅外三俠」劉錚、陳盈駿、林庭謙領銜，多了賀丹、賀博助拳，盼能打出一番新氣象。

台灣隊小組賽和紐西蘭、菲律賓及伊拉克同組，雖在前兩戰擊敗菲、伊兩國，最後一戰碰上勁敵紐西蘭，在身材條件不如人情況下，以40分差慘敗。

台灣隊最終以2勝1負、D組分組第2之姿晉級12強，但也必須打8強資格賽，對決C組第3的約旦。兩隊上屆亞洲盃也是在8強附加賽對決，當時台灣隊浪費雙位數領先，末節遭趕上，終場前0.2秒約旦易卜拉辛飆進超大號三分球，直接把8強門票帶走。

這次再度對決，總教練圖齊認為，情緒控制會是關鍵，「情緒控制是很重要因素，能否好好執行比賽戰略也是重點，把這兩件事情做好，贏球機會較高，希望球員40分鐘都能保持穩定。」

此戰另一亮點是傳奇球星歐拉朱萬的兩個兒子阿卜杜拉、阿卜杜拉赫曼有機會對決台灣，而約旦在小組賽敗給地主沙烏地阿拉伯和中國，僅小贏印度7分，外界認為，他們整體實力可能不如上屆，但他們陣中歸化球員達爾小組賽曾單場飆出30分，火力依然不能小覷。

小組賽在今天凌晨全部落幕，12強隊伍出爐，拿下分組第一的澳洲、伊朗、中國和紐西蘭已經率先晉級8強。其他8支隊伍將進行8強附加賽，包含南韓、黎巴嫩、日本、關島、沙烏地阿拉伯、約旦、台灣和菲律賓。

8強附加賽對戰組合：

8/11 19：00 台灣vs約旦

8/12 00：00 菲律賓vs沙烏地阿拉伯

8/12 時間待定 南韓vs關島

8/12 時間待定 日本vs黎巴嫩

