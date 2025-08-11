MLB》教士隊「台灣日」 Fubon Angels禾羽登台獻唱

Fubon Angels禾羽參與教士隊台灣日。（承信運動行銷提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕富邦悍將啦啦隊人氣成員禾羽，今（10）日在美國聖地牙哥「台灣日」活動的外野舞台登場，率先帶來自己的單曲〈你的女朋友〉，緊接著演出富邦經典應援曲〈Hands Up〉，熱力四射的表演瞬間點燃現場氣氛。

這是聖地牙哥教士隊史上首次在主場舉辦「台灣日」，吸引超過千名球迷與僑胞參與。主辦單位特別推出「聖地牙哥教士隊 × 台灣日」聯名國旗帽，成為場內最搶手的紀念品之一。演出結束後，現場上百名粉絲排隊與禾羽合影簽名，人氣可見一斑。

舞台前不僅聚集了旅美僑胞，也吸引許多外國球迷駐足欣賞。禾羽表示，能夠代表台灣參與「台灣日」是一份榮耀，「看到那麼多遠在海外的僑胞熱情支持，真的很感動。希望能透過這樣的運動文化交流，讓更多人認識台灣、認識富邦悍將。」

她也特別感謝經紀公司與富邦球團在行程安排與後勤上的協助，讓她能全心投入演出，「沒有他們的安排與支持，我沒辦法把最好的一面帶到國際舞台上，這份榮耀不只屬於我，也是整個團隊的成果。」

主辦方也透露，希望「台灣日」未來能成為聖地牙哥的固定傳統，每年透過棒球與文化交流，讓更多美國球迷接觸台灣，深化兩地的情感連結。

