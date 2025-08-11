97歲「最強阿嬤」唐成瑤新加坡拚五金 笑說:重點是推墾丁觀光

唐奶奶與墨西哥隊交流。（唐成瑤提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕新加坡2025年世界游泳大師錦標賽傳來捷報！來自台灣恆春半島、年近98歲的「最強阿嬤」唐成瑤，在女子95至99歲組別大放異彩，已勇奪100公尺蛙式與200公尺自由式雙金，並以5分44秒50刷新100公尺蛙式大會紀錄，目標拿下五金。但身兼恆春「運動大使」唐奶奶笑說，賽場上積極推廣恆春半島觀光才是她的重要任務。

唐成瑤在100公尺蛙式比賽中展現寶刀未老的實力，前50公尺游出2分36秒95，後50公尺以3分07秒55壓軸，總成績5分44秒50，打破大會紀錄，成為該組唯一參賽者，輕鬆摘金。隔天，她再下一城，拿下200公尺自由式金牌，朝五面金牌目標邁進。賽後她笑容滿面地說，「運動不分年齡，活到老要動到老，我要一路游到百歲人瑞！」

現居恆春10年的唐成瑤，今年5月在雙北世壯運一戰成名，包辦田徑與游泳5面金牌。如今遠征新加坡，她在高齡組別再創佳績。比賽之餘，她忙著推廣恆春觀光，隨身攜帶恆春特色紀念提袋，熱情與各國選手交流，分享墾丁的自然美景與文化魅力，成為會場的人氣焦點。

「希望讓全世界知道恆春半島、墾丁的美！」唐成瑤透過教練魏兒表示，每次出國比賽都是推廣台灣的好機會。她在賽場內外活力四射，與各國選手合影、贈送紀念品，展現台灣人情味，連外國選手都讚她「親切又充滿活力」。她的故事感動無數人，連新加坡當地媒體都爭相報導這位「泳壇傳奇阿嬤」。

