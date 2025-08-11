MLB》紅人拚季後賽傳好消息！火球男格林將復出強碰費城人

格林。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》的消息指出，因傷已缺陣許久的紅人火球男格林（Hunter Greene），將會在美國時間週三重返大聯盟。

格林在5月時曾遇右側腹股溝拉傷，6月初又因相同問題進入傷兵名單並一路缺陣至今，根據報導，這位紅人火球男將會在主場迎戰費城人時重返球場，而大聯盟官網也顯示，美國時間週三紅人迎戰費城人的比賽，已經排定格林擔任先發投手，對上今年繳出亮眼表現的28歲左投桑契斯（Cristopher Sánchez）。

格林在小聯盟3A有過3場復健賽，11局的投球失掉11分，其中9分為自責分，同時也送出多達20次三振，而他本季在大聯盟累計11場的出賽，59.2局的投球送出73次三振，繳出4勝3敗、防禦率2.72的優異成績，而以火球著稱的他，今年四縫線速球的均速也來到99.3英里（約159.8公里）。

紅人戰績62勝57敗排名國聯中區第3，雖距離前兩名的釀酒人與小熊有不小差距，但目前排在國聯外卡第4的紅人，仍能靠著外卡資格爭奪季後賽門票，現在與第3名的大都會只有1.5場勝差。

