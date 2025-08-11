晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》帕沃爾打破性別屏障迎主審初登場 馬林魚教頭讚「沉著冷靜」

2025/08/11 11:47

帕沃爾今日迎來大聯盟主審「初登板」。（路透）帕沃爾今日迎來大聯盟主審「初登板」。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日迎來大聯盟初體驗的裁判帕沃爾（Jen Pawol），今天在本壘後方擔任主審一職，成為首位在棒球最高殿堂擔任主審的女性裁判，賽後馬林魚總教練麥卡洛（Clayton McCullough）受訪時也讚賞帕沃爾，坦言她在本壘後方相當沉著冷靜。

昨天馬林魚與勇士的雙重賽，帕沃爾皆以壘審的身分上場，正式成為第1位在大聯盟執法的女性裁判，今天雙方再度交手，她則是擔綱主審重任。

比賽結束後，馬林魚教頭麥卡洛對於帕沃爾今天「主審初登板」的表現很好，「她在本壘後方相當沉著冷靜，掌控比賽的能力也非常出色。今天對她以及整個美國職棒大聯盟來說都是個大日子，我再次恭喜她因為這是相當了不起的成就。」

由於帕沃爾目前的身分為「流動裁判（rover umpire）」，因此他的下一場執法的場次還尚未公布，對此麥卡洛也誠心地祝賀她說：「我祝她未來一切順利，我相信她繼續努力，希望有一天她能夠正式在大聯盟長期擔任裁判。」

帕沃爾這兩天在場上的英姿，也受到兩隊球迷朋友的歡呼，甚至在今天的比賽還有人舉著「妳太棒了，Jen！（Way to go Jen!）」的標語，希望能給她加油打氣，她在美國時間周六時受訪時也說：「美夢正式在今天成真了，現在的我仍舊活在夢想之中。我很感激我的家庭以及美國職棒大聯盟，創造如此不可思議的工作環境，我真的非常感謝。」

帕沃爾昨日雙重賽擔任壘審。（資料照，法新社）帕沃爾昨日雙重賽擔任壘審。（資料照，法新社）

