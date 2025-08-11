晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》三振秀！日本左投今永昇太6.2局9K創本季新高 無奈「問天」吞敗

2025/08/11 12:04

今永昇太。（美聯社）今永昇太。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天對紅雀繳出6.2局失3分優質先發，猛飆9次三振創本季新高，但隊友未能給予火力支援，最終「問天」吞下賽季第5敗。

今永昇太前2局讓對手6上6下，3下遭狙擊，被帕赫斯（Pedro Pagés）轟出2分砲。今永在挨轟後回穩，4到6局連續解決9名打者，展現宰制力。

今永7下續投解決2人後遇亂流，遭沃克（Jordan Walker）與戈爾曼（Nolan Gorman）安打串聯再丟1分，這時小熊決定換投。今永昇太今天先發6.2局用了92球，被敲4安包含1轟，失掉3分，猛飆9K、無四死球，賽後防禦率3.19。

小熊全場只在5上靠麥特‧蕭（Matt Shaw）敲出2分砲有分數進帳，終場以2：3輸球，今永昇太承擔敗投。

