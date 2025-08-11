高球》聖朱德錦標賽最後一輪俞俊安繳69桿 J.羅斯延長賽奪冠

俞俊安。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PGA聯邦盃季後賽聖朱德錦標賽今進行最後一回合，台灣旅外好手俞俊安繳出69桿，以總桿276桿並列第32名，也因在聯邦盃積分榜前50名外，確定無法參與下一場BMW錦標賽。

根據規定，聯邦盃季後賽參賽資格將視積分榜排名而定，首戰聖朱德錦標賽僅前70名可參加，而第2場比賽、BMW錦標賽會在首戰後取積分榜前50名，巡迴錦標賽則是只有前30名可獲得資格。

俞俊安這賽季在聯邦盃積分榜排名第66，成功拿到聖朱德錦標賽門票，這也是他首度參與季後賽。他在聖朱德錦標賽前3輪分別繳出71、67、69桿，暫時並列第30名，而積分榜則上升到第62名，但要擠進前50，推估大概要在這場比賽打到前15名才有機會。

不過，很可惜的是，俞俊安這回合沒有太多發揮，僅抓下2鳥吞1柏忌，最終繳出69桿，以總桿276桿獲得並列第32名，進帳11萬0666美元獎金，他在聯邦盃積分榜排在第63名，確定無緣下一場比賽。

至於領先集團，英國好手J.羅斯（Justin Rose）今繳出67桿後來居上，和這回合揮出65桿的美國選手史波恩（J.J. Spaun）同以總桿264桿並列領先，進入延長賽。兩人歷經3洞加賽，羅斯靠著致勝博蒂抱走冠軍和360萬美元的獎金。

