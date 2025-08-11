晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦洋將配置大調動！ 後援洋投富藍戈將遭註銷

2025/08/11 11:07

富藍戈。（資料照，記者林正堃攝）富藍戈。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將本週將做出洋將異動，經過教練團討論後，預計於12日註銷外籍投手富藍戈 （Enderson Franco），並將註冊二軍表現優異的日籍投手鈴木駿輔。

富邦悍將表示，因應戰力調整及多方考量下，進行此洋將配置的決定。悍將感謝富藍戈4個球季以來對球隊的貢獻，祝福富藍戈未來有更好的發展，12日新莊例行賽將是富藍戈離台前最後一次隨隊，賽前將與隊友告別。

富藍戈從2022年季中加盟富邦悍將，成為悍將牛棚重要成員，剛猛的火球三振對手成為註 冊招牌，為悍將守住多場勝利。2022年10月25日富藍戈在桃園球場飆出161公里的快速 球，成為中華職棒最快球速的歷史紀錄保持人。

2023年富藍戈表現更為精彩，季中以連續 37 場出賽、49.2局無責失的成績刷新聯盟紀錄，8月份獲選牛棚投手難得的單月投手 MVP，並於9月在新莊球場舉辦寶寶性別趴，成為中職史上第一人。

富藍戈從2023年起連 續3年入選中職明星賽，去年球季拿下單季20次救援成功，是來台4個球季以來最多。本季富藍戈出賽37場拿下4勝13中繼和1救援，並在上月26日拿下中職生涯第50次中繼成功，不過教練團在隊形和戰力考量下，決定進行洋將配置調整，即將於12日註銷富藍戈的一軍登錄，球團與富藍戈討論後，富藍戈也理解球團所做出的決定，而球團將先註冊二軍表現優異的日籍投手鈴木駿輔，作為新的外籍戰力。

富藍戈效力悍將4個球季出賽190場比賽，拿下14勝、50中繼、35救援成功，防禦率 1.86，每局被上壘率0.99，親切的富藍戈也深受許多悍將球迷的喜愛，更與悍將隊友們有著 深厚感情，12日新莊例行賽將是富藍戈離台前最後一次隨隊，將會與隊友告別，悍將也祝福富藍戈有更好的發展與舞台。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中