中職》獅隊「良緣神助宮」前進新莊！廟宇風情與七夕氛圍熱鬧登場

2025/08/11 11:25

七夕情人節廟宇季主題日前進新莊球場！府城廟宇風情結合戀愛祝福熱鬧登場。（統一獅提供）七夕情人節廟宇季主題日前進新莊球場！府城廟宇風情結合戀愛祝福熱鬧登場。（統一獅提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕2025廟宇季主題日強勢回歸！恰逢七夕情人佳節，統一獅隊活動將於 8/30-8/31 週末兩天登場，首次移師北部的新莊棒球場舉行，結合月下老人信仰，推出全新主題企劃「良緣神助宮」，為球迷獻上滿滿戀愛祝福。

2021年統一獅首創廟宇季主題活動推出「有球必應」，獲得球迷好評及肯定，2022年廟宇季主題活動「府城獅吼宮」建醮大典，而2023年推出「吼力發大財」不同系列主題，原定今年八月底於台南主場舉辦的廟宇季主題活動，因颱風影響轉戰新莊棒球場，但球團也將最道地的府城廟宇文化一同帶上北漂之旅，邀請球迷走入融合傳統信仰與浪漫氛圍的球場，一起來到「府城獅吼宮」，感受台南廟宇風情的魅力。

延續廣受好評的「吼力發大財」財神爺、土地公主題，今年全新企劃「良緣神助宮」，由月下老人愛神加持，主題設計結合紅線、愛心與喜鵲元素，象徵月老牽線、喜鵲傳情的美好寓意。球衣視覺以粉橘為主色調，左右拼色設計代表愛情的結合與平衡。誠摯邀請各位善男信女走進球場，在七夕佳節尋覓好姻緣。本次活動內容豐富，不僅重現台南球場原汁原味的廟宇風格，還特別邀請人氣插畫家「唐葫蘆姑娘」打造專屬月老廟，供球迷參拜打卡。

主題日將迎來三尊全台僅見、來自台南的月老人偶——鹿耳門聖母廟、北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮及南鯤鯓代天府月老尊神，並邀請大觀音亭、重慶寺、大天后宮與祀典武廟的真人月老親臨新莊球場，台南七大月老廟攜手，與球迷熱情互動。

主題日節目內容精彩多元，包括傳統歌仔戲演出，以及台南人氣命理師「桃花交換所」孟佑老師進駐球場，為球迷解惑姻緣、指點桃花運。更多豐富活動將陸續揭曉，敬請鎖定球隊官方資訊，一同熱鬧共襄盛舉！

2025「良緣神助宮」廟宇季主題日

賽事時間：8.30（六）、8.31（日） 16:05

活動地點：新莊棒球場

對戰組合：悍將vs.獅

預售票資訊：https://reurl.cc/3M7ZzX

