晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

東超》開幕戰台北、東京兩地開打 領航猿要碰上季4強對手

2025/08/11 11:24

東超開幕戰將在台北、東京兩地開打。（東超提供）東超開幕戰將在台北、東京兩地開打。（東超提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025東亞超級聯賽開幕戰將於2025年10月8日正式開打，賽事將同時於台北及東京展開。台北和平籃球館將迎來雙重對決，而東京則由東京電擊在主場迎戰蒙古的烏蘭巴托野馬，這也是聯盟史上首次於日本首都舉辦比賽。

「在尋找開幕戰地點時，為什麼不選擇兩座美麗且熱愛籃球的城市呢？」東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins）表示，「10月8日，B.LEAGUE 對上 P. LEAGUE+ 的宿敵對決將在台北上演，重現 2025四強賽準決賽的戲碼；同時，東京將見證兩支EASL新軍的歷史首戰。」

台北賽事將由 B.LEAGUE 冠軍宇都宮皇者開場，迎戰 P. LEAGUE+ 亞軍富邦勇士。宇都宮是 B.LEAGUE 史上奪冠次數最多的球隊，由資深球星比江島慎領軍，將對上在激烈的總冠軍系列賽第7戰惜敗的勇士，陣中擁有台灣籃壇傳奇林志傑。

第2場比賽將是上季東超四強準決賽戲碼，由P. LEAGUE+ 冠軍桃園璞園領航猿對上日本天皇盃冠軍琉球黃金國王。雙方上次交手時，領航猿以71：64力克琉球。如今在 2025–26賽季開幕戰，琉球誓言復仇，而領航猿則希望再度擊敗亞洲頂尖勁旅之一。

宇都宮皇者對陣勇士的比賽將於18：30 開打，隨後晚間 20：30 由桃園璞園領航猿對陣琉球黃金國王。

東京電擊將於香港晚間18：00 在主場京王體育館對戰烏蘭巴托野馬，寫下東超史上首場東京比賽。東京電擊為B.LEAGUE 最具代表性的豪門之一，擁有龐大球迷支持；而首次參加東超的野馬隊，則是連續兩季稱霸蒙古職業籃球聯賽的冠軍勁旅。

2025東亞超級聯賽開幕戰的台北場（https://tix.fubonbraves.com/UTK0101_）與東京場（https://www.alvark-tokyo.jp/）門票將於9月初開賣。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中