東超》開幕戰台北、東京兩地開打 領航猿要碰上季4強對手

〔記者粘藐云／台北報導〕2025東亞超級聯賽開幕戰將於2025年10月8日正式開打，賽事將同時於台北及東京展開。台北和平籃球館將迎來雙重對決，而東京則由東京電擊在主場迎戰蒙古的烏蘭巴托野馬，這也是聯盟史上首次於日本首都舉辦比賽。

「在尋找開幕戰地點時，為什麼不選擇兩座美麗且熱愛籃球的城市呢？」東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins）表示，「10月8日，B.LEAGUE 對上 P. LEAGUE+ 的宿敵對決將在台北上演，重現 2025四強賽準決賽的戲碼；同時，東京將見證兩支EASL新軍的歷史首戰。」

台北賽事將由 B.LEAGUE 冠軍宇都宮皇者開場，迎戰 P. LEAGUE+ 亞軍富邦勇士。宇都宮是 B.LEAGUE 史上奪冠次數最多的球隊，由資深球星比江島慎領軍，將對上在激烈的總冠軍系列賽第7戰惜敗的勇士，陣中擁有台灣籃壇傳奇林志傑。

第2場比賽將是上季東超四強準決賽戲碼，由P. LEAGUE+ 冠軍桃園璞園領航猿對上日本天皇盃冠軍琉球黃金國王。雙方上次交手時，領航猿以71：64力克琉球。如今在 2025–26賽季開幕戰，琉球誓言復仇，而領航猿則希望再度擊敗亞洲頂尖勁旅之一。

宇都宮皇者對陣勇士的比賽將於18：30 開打，隨後晚間 20：30 由桃園璞園領航猿對陣琉球黃金國王。

東京電擊將於香港晚間18：00 在主場京王體育館對戰烏蘭巴托野馬，寫下東超史上首場東京比賽。東京電擊為B.LEAGUE 最具代表性的豪門之一，擁有龐大球迷支持；而首次參加東超的野馬隊，則是連續兩季稱霸蒙古職業籃球聯賽的冠軍勁旅。

2025東亞超級聯賽開幕戰的台北場（https://tix.fubonbraves.com/UTK0101_）與東京場（https://www.alvark-tokyo.jp/）門票將於9月初開賣。

