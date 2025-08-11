中職》中信兄弟聯名《排球少年!!》 8/23、24燃燒熱血信念！

中信兄弟聯名《排球少年!!》。（兄弟提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕中信兄弟將於 8月23日（六）、8月24日（日）在臺北大巨蛋舉辦《排球少年!!》的聯名主題日「飛べ！最強的王者！」，邀請球迷一起進場感受連結排球場與棒球場的那股信念與熱血！

本次聯名主題日主視覺設計中的V字構圖，即是象徵著「勝利Victory」，代表著選手們在場上每一次的奮力一搏，都是因為有著對勝利最炙熱的渴望！也象徵著中信兄弟黃衫軍團無論身處順境或逆境，每一位教練與選手心中始終燃燒著同一份信念，在困境中並肩作戰，全力以赴，只為了更好的團隊、更強的自己！

請繼續往下閱讀...

中信兄弟也為這次主題日推出兩款不同風格的聯名球衣，一款是參考烏野排球球衣的設計，將烏野球衣領口的條紋延伸到棒球球衣的領口以及袖口上。而另一款，則是以烏鴉羽毛作為元素，從袖口一路延伸至衣襬堆疊出漸層感，呈現一種準備振翅飛翔的氣場，如同每位選手在比賽中追求進化，不斷蛻變的精神！

本次聯名主題日的進場贈品也相當豐富！限定座位的球迷可獲得與劇中角色同款的補充能量〔運動水壺〕、9號和10號的熱血組合搭檔的〔造型磁鐵組〕，適合點綴在家裡或辦公室！還有超級值得收藏的盲抽明信片組，內含2張明信片，包含〖BROS!!球員形象照款x1＋《排球少年!!》劇照款x1〗，總共有7種不同組合，含1款「雙人特別款」，球迷們千萬別錯過！

8/23（六）開賽時間為下午5點05分，進場時間為下午2 點，8/24（日）開賽時間則為下午3點05分，進場時間為中午12點，準備好一起燃燒內心那股無盡的勇氣，來場不能重來的比賽！更多相關活動資訊請持續追蹤中信兄弟官方社群。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法