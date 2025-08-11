亞洲盃》台灣對決約旦 官網點名高柏鎧是X因子也稱讚陳盈駿

高柏鎧。（取自FIBA官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃今晚7點在亞洲盃籃球錦標賽8強附加賽將再度和約旦狹路相逢，不只要搶晉級機會，也要報上屆被絕殺的一箭之仇。官網賽前預告已出爐，內文點名「新台灣人」高柏鎧將成為X因子，關鍵在於他在禁區的發揮；另外兩大後衛陳盈駿和上屆投進絕殺球的易卜拉辛（Freddy Ibrahim）之間的較量也是看點。

台灣隊小組賽和紐西蘭、菲律賓及伊拉克同組，雖在前兩戰擊敗菲、伊兩國，最後一戰碰上勁敵紐西蘭，在身材條件不如人情況下，以40分差慘敗。

台灣隊最終以2勝1負、D組分組第2之姿晉級12強，但也必須打8強資格賽，對決C組第3的約旦。兩隊上屆亞洲盃也是在8強附加賽對決，當時台灣隊浪費雙位數領先，末節遭趕上，終場前0.2秒約旦易卜拉辛飆進超大號三分球，直接把8強門票帶走。

官網指出，陳盈駿和易卜拉辛都是亞洲盃的熟面孔，兩人在上屆曾經過招。陳盈駿今年依舊是台灣隊重要後場指揮官，內文稱讚他在場上沉著冷靜，能迅速進入比賽狀況，同時也有足夠的得分爆發力助隊打破僵局。至於易卜拉辛雖在之前對中國比賽中表現不理想，但他肯定想要強勢反彈，在這次後場對決中，誰能掌控節奏，誰就有機會掌握局勢。

另外，官網點名台灣內線長人高柏鎧為X因子，內文指出，台灣隊前役對紐西蘭，因為高柏鎧遭牽制，導致籃板輸了39個。今晚要面對場均籃板比台灣多出近10個的約旦，高柏鎧的存在至關重要，若他能控制籃板並展現護框能力，戰局將有利於台灣。

