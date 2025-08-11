晴時多雲

體育 網球

台維斯盃》盧彥勳再度執掌兵符 領軍台灣9/13對陣挪威

2025/08/11 12:26

台維斯盃門票將開賣。（海碩提供）台維斯盃門票將開賣。（海碩提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025台維斯盃世界一級在9月13至9月14日於台北市網球中心登場，台灣將對陣強敵挪威，由網球一哥盧彥勳再度執掌兵符，擔任台維斯盃台灣代表隊總教練，將善用自身多年征戰國際賽的歷練與視野，帶領球隊再創佳績，門票將在8月13日中午12點開賣。

台灣陣容堅強，包括單打一哥曾俊欣，他今年在挑戰賽單打斬獲一冠一亞，以及有重砲發球優勢的吳東霖、資深國手莊吉生，而雙打方面，何承叡本季收穫七座挑戰賽雙打冠軍，整體近況絕佳，另有黃琮豪，他剛拿下生涯首座挑戰賽雙打頭銜，兩人的世界排名屢創新高，實力備受肯定。

賽事門票定於8月13日中午12點在ibon售票系統全面開賣，票價部分，單日票全票600元、優待票300元；二樓兩日套票全票800元、優待票400元；三樓兩日套票全票900元、優待票450元。

為呼籲球迷踴躍進場觀賽，外縣市球迷可憑賽事門票，享有加購高鐵票85折優惠，相關活動內容請參考ibon票券加購高鐵說明。主辦單位也邀請歷屆台維斯盃國手，前來比賽現場共襄盛舉，只要本人親臨現場觀賽，可獲每日貴賓票一張、秩序冊和應援摺扇等。

