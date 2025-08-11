晴時多雲

體育 籃球 其它

總統盃3x3籃球賽宜蘭東區賽事8月16日登場 近百支隊伍爭出線

2025/08/11 12:32

「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」，宜蘭東區賽事，將在8月16日至17日在宜蘭運動公園舉行，縣府今為活動宣傳暖身，歡迎縣民前往為選手加油。（記者游明金攝）「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」，宜蘭東區賽事，將在8月16日至17日在宜蘭運動公園舉行，縣府今為活動宣傳暖身，歡迎縣民前往為選手加油。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」，共分宜蘭（東區）、台南（南區）、桃園（北區）、台中（中區）等4區進行分區預賽，爭奪總獎金178萬元。東區預賽包括宜蘭、花蓮、台東有近百支隊伍報名參賽，將在8月16日至17日在宜蘭運動公園光電球場舉行，爭取前3名隊伍晉級11月的全國總決賽。

由教育部體育署、中華民國3對3籃球協會共同主辦的2025總統盃全民運動賽事3對3籃球賽，規劃比賽組別分為高中男女組、大專男女組及公開男女組，除了宜蘭區、台南區8月30日至31日、桃園區9月13日至14日、台中10月4日至5日舉辦4區分區預賽。

每區前3名隊伍將於11月1日至2日齊聚總統府前凱達格蘭大道，爭奪全國決賽總獎金178萬元，高中組冠軍可獲7萬、大專組10萬、公開組12萬元獎金。

宜蘭區記者會今天上午在縣府縣民大廳盛大舉行，這次賽事由臺灣3x3國家代表隊選手余祥平與徐詩涵擔任活動大使。杭州亞運金牌得主余祥平說，很高興看到這麼多人熱情參與3x3籃球，期盼大家能感受到運動的樂趣與成就感；徐詩涵則鼓勵更多女性踴躍參與3x3籃球，並提醒有意參賽的隊伍把握最後報名機會。

代理縣長林茂盛說，宜蘭縣政府作為協辦單位，期盼提供選手最佳參賽體驗，推廣全民運動風氣，比賽精彩可期，也希望縣民到場為選手加油。教育部體育署副署長房瑞文指出，希望藉由這次賽事舉辦，促進全民運動風氣，讓民眾體驗3x3籃球運動的樂趣。

這次賽事由臺灣3x3國家代表隊選手余祥平（左）與徐詩涵擔任活動大使。（記者游明金攝）這次賽事由臺灣3x3國家代表隊選手余祥平（左）與徐詩涵擔任活動大使。（記者游明金攝）

