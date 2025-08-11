晴時多雲

體育 棒球 旅外

MiLB》差二壘安完全打擊！「龍仔」開轟+猛打賞、8月出賽皆有上壘

2025/08/11 13:58

強納森‧龍。（資料照，取自MLB Pipeline）強納森‧龍。（資料照，取自MLB Pipeline）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力小熊3A、有高度意願代表台灣征戰明年世界棒球經典賽的「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long），今日面對雙城先發出賽狀況十分火燙，除了繳出3安猛打賞的表現外，還轟出今年球季第17發全壘打，可惜所屬球隊仍以2：3吞敗。

強納森‧龍今天擔任4棒鎮守一壘，2局上半從雙城先發、同時也是百大新秀第90名的艾柏（Mick Abel）敲出安打，可惜最終沒有回到本壘得分，不過來到4局上，「龍仔」相中紅中曲球打出三壘安打，並靠著艾柏的暴投回到本壘，幫助球隊先馳得點。

比賽來到6局上半，球隊陷入1分落後，強納森‧龍擔任首名打者，鎖定羅澤克（Aaron Rozek）的卡特球大棒一揮，轟出右外野大牆外形成陽春砲，本季第17轟幫助球隊追平比數。

只差1支二壘安打就能上演完全打擊的強納森‧龍，8局上半最後一次打擊機會，敲出右外野高飛球接殺出局，無緣達成個人生涯成就。

「龍仔」今日4個打數敲出3支安打，跑回2分並帶有1分打點，近10場比賽有9場敲出安打，且在8月9場的出賽通通都有上壘，打擊三圍來到，.317/.408/.509。

同樣在3A層級的老虎李灝宇以及海盜鄭宗哲都有先發，前者3打數雖沒有安打，但靠著選球眼收穫2次保送，打擊率與整體進攻指數（OPS）為.232與.748；後者則是4支0吞下1K，並在近期遇到打擊低潮，連4場比賽沒有安打進帳，打擊率與OPS為.207以及.587。

而在2A部分，所屬海盜的投手陳柏毓，今日先發主投3局送出3K，被敲出2支安打失掉1分，防禦率降至5.81；另外在道奇1A的柯敬賢則是4個打數沒有安打，在1A的OPS來到.543。

