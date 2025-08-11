晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

台灣之光！中山國中棒球隊勇奪LLB世界次青少棒錦標賽冠軍

2025/08/11 13:45

中山國中棒球隊勇奪LLB世界次青少棒錦標賽冠軍。（圖：中山國中提供）中山國中棒球隊勇奪LLB世界次青少棒錦標賽冠軍。（圖：中山國中提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中山國中棒球隊遠征在美國舉行的「2025 LLB 世界次青少棒錦標賽」，終戰以8比1佳績，擊敗美國組冠軍西南區德克薩斯州代表隊，勇奪冠軍金盃，讓世界看見台灣，也摘下隊史在該項賽事第4冠，更是台灣第11度稱霸LLB世界次青少棒錦標賽，寫下光榮紀錄。

中山國中棒球隊今年獲代表台灣挑戰LLB世界次青少棒錦標賽及PONY世界青少棒錦標賽，7、8月各將前進美國底特律、匹茲堡征戰，因球隊出賽需數百萬經費，扣除教育局補助後，7月底出戰前夕，球隊出賽旅費還有90萬缺口，球隊教練緊急向教育部次長張廖萬堅求援，張廖萬堅成功幫拉到百萬贊助，讓球隊順利成行，今即傳回捷報。

教育局指出，其中LLB世界次青少棒錦標賽自8月3日至8月10日在美國密西根州泰勒市舉行，中山國中在國際組首戰以11比0完封拉丁美洲區代表隊，順利取得「開門紅」；後續接連對戰加拿大區及歐非區代表隊，展現強大火力與穩健守備，接連奪勝，晉級四強後再度迎戰拉丁美洲區，中山球將們以9比0再度完封對手，奪得國際組冠軍，順利闖進冠亞軍戰。

教育局指出，中山棒球隊最終對上美國組冠軍隊伍，中山國中憑藉嚴密守備、犀利打擊與絕佳團隊默契，以8比1奪下世界冠軍，完美展現台灣青少棒的頂尖實力。

中山國中總教練藍文權表示，這座冠軍是球員歷經無數個寒、暑假辛勤練習累積的成果，球員更憑團隊精神與紀律站上世界舞台。

中山棒球隊此役再次為台灣爭光，讓世界看見台灣的棒球實力，也是球隊隊史在該項賽事第4冠，也是台灣第11度稱霸LLB世界次青少棒錦標賽，寫下光榮紀錄。

中山國中感謝市府及各界的溫暖支持，在短時間內集結所需經費，讓球員與教練能無後顧之憂，全力以赴；也特別感謝國小端教練的養成訓練及家長對學校的信任，才能讓學校取得這麼好的成績，不只是棒球場上的勝利，更是基層運動長年耕耘的成果。

中山國中棒球隊勇奪LLB世界次青少棒錦標賽冠軍。（圖：中山國中提供）中山國中棒球隊勇奪LLB世界次青少棒錦標賽冠軍。（圖：中山國中提供）

中山國中棒球隊勇奪LLB世界次青少棒錦標賽冠軍。（圖：中山國中提供）中山國中棒球隊勇奪LLB世界次青少棒錦標賽冠軍。（圖：中山國中提供）

