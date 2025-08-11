晴時多雲

澎湖桌壇人才輩出 國際與全國大賽分傳捷報

2025/08/11 14:19

澎湖洪敬愷榮獲U19桌球冠軍，成為澎湖之光。（澎湖縣桌球委員會提供）澎湖洪敬愷榮獲U19桌球冠軍，成為澎湖之光。（澎湖縣桌球委員會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近年來積極發展運動，除了講美少棒傳奇聞名全國之外，桌球、羽球及跆拳道等個人單項也急起直追，今年桌球澎湖之光-洪敬愷選手勇奪WTT永珍青少年挑戰賽U19男單冠軍！

文澳國小李庭妤則在2025少年青少年桌球菁英女子10歲組稱后。澎湖縣體育會桌球委員會主任委員莊光大，特發文祝賀2位小將優異表現。

澎湖縣17歲小將洪敬愷於2025年WTT永珍青少年挑戰賽U19男單決賽，以3:1（3:11, 11:9, 11:8, 12:10）逆轉韓國世青國手權赫，勇奪年度第3座U19冠軍，成功報去年決賽失利之仇！此戰展現超凡韌性，首局失守後連扳3局上演逆轉秀，澎湖民眾同感振奮！

尤值稱許者，洪敬愷甫征戰阿根廷、巴西成人組賽事，未及調整時差便帶著疲憊身軀奮戰。決勝時刻以鋼鐵意志克服體能極限，關鍵分沉著應對，完美詮釋澎湖子弟永不言棄的精神！近期轉戰成人組賽事的歷練，更助其以穩健心態主導戰局，從力克泰國、香港好手晉級，至決賽復仇強敵，足見大將之風。

2025少年青少年桌球菁英獎金賽女生10歲組， 文澳國小李庭妤一路過關斬將，挺進總冠軍賽，最後榮獲女生10歲組全國冠軍，成為澎湖之光！新一代傳承希望。

文澳國小李庭妤，榮獲十歲女子組冠軍。（澎湖縣桌球委員會提供）文澳國小李庭妤，榮獲十歲女子組冠軍。（澎湖縣桌球委員會提供）

