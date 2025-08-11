晴時多雲

體育 棒球 日職

日職》遭遇滿壘危機！孫易磊初先發投3.1局退場

2025/08/11 14:27

孫易磊。（西日本新聞社提供）孫易磊。（西日本新聞社提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕日本火腿隊「台灣至寶」孫易磊迎接日職一軍生涯初次先發，面對軟銀。孫易磊首局獲萬波中正陽春砲得分奧援，但3局下遭追平，4局下1出局時造成滿壘危機，被教練換下場。

1局下，孫易磊首次一軍先發，面對首位打者基特‧道恩斯（Jeter Downs）就投出保送，三振川瀨晃，2出局後被山川穗高擊出長打，造成一三壘有人危機。柳町達擊出飛球，孫易磊安然化解危機。

3局下1出局後，孫易磊被基特‧道恩斯擊出安打，該半局面對近藤健介，孫易磊投出此役首次150公里速球。但遭近藤擊出二壘打，軟銀追平比數。

而在4局下，孫易磊4局下保送首位打者柳町達，三振嶺井博希後，山本惠大、野村勇連續安打，形成滿壘，此時監督新庄剛志決定換投，孫易磊3.1局投60球、3次三振、被擊出5安打，留下滿壘危機退場。

火腿推出左投上原健太救援，但遭牧原大成敲安，壘上孫易磊留下的1位跑者回壘得分，但上原健太後續封鎖住對方攻勢。總計孫易磊3.1局任內，失2分，暫時是敗戰投手候選人。

孫易磊。（西日本新聞社提供）孫易磊。（西日本新聞社提供）

