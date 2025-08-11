晴時多雲

體育 籃球

亞洲盃》台灣若要戰勝約旦 官網：外線發揮是關鍵

2025/08/11 14:37

陳盈駿。（資料照，取自FIBA官網）陳盈駿。（資料照，取自FIBA官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃今晚7點在亞洲盃籃球錦標賽8強附加賽將再度和約旦狹路相逢，不只要搶晉級機會，也要報上屆被絕殺的一箭之仇。官網賽前預告除了點名高柏鎧會是這場比賽的X因子之外，兩大後衛陳盈駿和易卜拉辛（Freddy Ibrahim）對決也是焦點，同時他們也攤開相關數據指出，台灣隊的三分球命中率會決定這場比賽走向。

台灣隊小組賽和紐西蘭、菲律賓及伊拉克同組，雖在前兩戰擊敗菲、伊兩國，最後一戰碰上勁敵紐西蘭，在身材條件不如人情況下，以40分差慘敗。

台灣隊在面對菲律賓和伊拉克時，團隊三分球命中率都突破4成，但碰上紐西蘭時，命中率剩下25.6%，加上籃板球輸了39個，完全無力抗衡。

官網認為，這一戰外線發揮會是重點，台灣和紐西蘭在本屆場均三分球數皆為12.3個，僅次於日本、南韓；而有別於台灣習慣在外線開火，約旦攻勢大多集中在禁區，禁區得分平均44分，但台灣僅24.7分，倘若今天台灣隊外線投射狀況不佳，在內線無法和約旦抗衡情況下，對方可能會較占上風。

約旦和台灣過去在亞洲盃曾交手過4次，約旦取得3勝1負的優勢，其中一勝就是上屆的8強附加賽。

