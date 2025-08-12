大谷翔平對前東家天使、山本由伸先發！ 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇結束藍鳥系列賽後，將來到洛杉磯天使主場進行高速公路大戰，此役道奇由山本由伸先發，昨天開轟的大谷翔平今天對前東家會有怎樣的表現呢？另外還有3場轉播，分別是雙城對洋基、光芒對運動家以及教士對巨人的D-Live，請熱愛MLB的球迷準時收看！

請繼續往下閱讀...

中華職棒今日有2場轉播，賽季墊底的統一獅與僅領先半場的富邦悍將要正面對決，獅隊派出王牌洋投飛力獅對決悍將本土強投李東洺；另一場則在台北大巨蛋開打，由近期場外話題不斷的樂天桃猿，對上下半季積極拚搶季後賽的台鋼雄鷹，兩隊上演洋投對決，猿隊推出魔神樂迎戰鷹隊艾速特，請喜歡中職的球迷不要錯過。

MLB

07：00 雙城VS洋基 愛爾達體育2台

09：30 道奇VS天使 緯來體育、愛爾達體育1台

10：05 光芒VS運動家 愛爾達體育2台

（D-Live）12：30 教士VS巨人 愛爾達體育1台

中職

18：35 統一VS富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

18：35 台鋼VS樂天 DAZN2

WNBA

（D-Live）12：30 太陽VS女武神 緯來體育

日職

17：00 中日VS巨人 DAZN1、DAZN3

FIBA籃球亞洲盃

18：50 附加賽

23：50 附加賽

轉播：愛爾達體育1台、DAZN FIBA Courtside 1891

世界運動會

07：55 滑輪運動 競速公路賽男/女單圈爭先賽/一萬公尺計時賽資格賽/準決賽/決賽

愛爾達體育3台

