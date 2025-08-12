晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

大谷翔平對前東家天使、山本由伸先發！ 今日賽事預告與轉播

2025/08/12 07:02

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇結束藍鳥系列賽後，將來到洛杉磯天使主場進行高速公路大戰，此役道奇由山本由伸先發，昨天開轟的大谷翔平今天對前東家會有怎樣的表現呢？另外還有3場轉播，分別是雙城對洋基、光芒對運動家以及教士對巨人的D-Live，請熱愛MLB的球迷準時收看！

中華職棒今日有2場轉播，賽季墊底的統一獅與僅領先半場的富邦悍將要正面對決，獅隊派出王牌洋投飛力獅對決悍將本土強投李東洺；另一場則在台北大巨蛋開打，由近期場外話題不斷的樂天桃猿，對上下半季積極拚搶季後賽的台鋼雄鷹，兩隊上演洋投對決，猿隊推出魔神樂迎戰鷹隊艾速特，請喜歡中職的球迷不要錯過。

MLB

07：00 雙城VS洋基 愛爾達體育2台
09：30 道奇VS天使 緯來體育、愛爾達體育1台
10：05 光芒VS運動家 愛爾達體育2台
（D-Live）12：30 教士VS巨人 愛爾達體育1台

中職

18：35 統一VS富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台
18：35 台鋼VS樂天 DAZN2

WNBA

（D-Live）12：30 太陽VS女武神 緯來體育

日職

17：00 中日VS巨人 DAZN1、DAZN3

FIBA籃球亞洲盃

18：50 附加賽
23：50 附加賽

轉播：愛爾達體育1台、DAZN FIBA Courtside 1891

世界運動會

07：55 滑輪運動 競速公路賽男/女單圈爭先賽/一萬公尺計時賽資格賽/準決賽/決賽

愛爾達體育3台

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中