晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》孫易磊初先發吞首敗！火腿在「龍頭爭奪戰」遭軟銀橫掃

2025/08/11 16:16

孫易磊初先發吞敗。（西日本新聞社提供）孫易磊初先發吞敗。（西日本新聞社提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕日本火腿20歲「台灣至寶」孫易磊，今天生涯一軍初先發面對軟銀。孫易磊克服首局緊張，但4局遭遇亂流，造成滿壘危機後提前退場，帳面上3.1局失2分，終場軟銀3:1擊敗火腿，在這波洋聯首位攻防戰，排名第2的火腿遭到橫掃。

總計孫易磊投3.1局用60球，被擊出5安打、3次三振、2次保送，失2分，防禦率上升到3.48，吞下生涯首敗。和孫易磊同場先發的左投大關友久，投6局僅被擊出4安打、失1分，拿下本季個人第10勝。

日本火腿1局上就靠萬波中正面對大關友久擊出陽春砲先馳得點。1局下，孫易磊首次一軍先發，面對首位打者基特‧道恩斯（Jeter Downs）就投出保送，三振川瀨晃完成此役首次三振，但2出局後被山川穗高擊出長打，造成一三壘有人危機。柳町達擊出飛球，孫易磊安然化解危機。

2局下，孫易磊投出1次三振在內，3上3下完成該半局。火腿隊前3局都有安打，但除了萬波中正的全壘打，其餘攻勢皆沒能延續。

3局下1出局後，孫易磊被基特‧道恩斯擊出安打，該半局面對近藤健介，孫易磊投出此役首次150公里速球。但遭近藤擊出二壘打，軟銀追平比數，孫易磊隨即讓山川穗高擊出內野飛球出局，完成該半局。

孫易磊4局下保送首位打者柳町達，三振嶺井博希後，被山本惠大敲安，造成一二壘有人，野村勇又敲安形成滿壘，此時教練決定換下孫易磊。

火腿推出左投上原健太救援，但遭牧原大成敲安，壘上孫易磊留下的1位跑者回壘得分，但上原健太後續封鎖住對方攻勢。

火腿隊持續1分落後，7局上1出局後，野村佑希擊出二壘打，但連同代打馬丁尼茲在內，軟銀後援投手藤井皓哉連飆2次三振，火腿隊無功而返。

7局下，近藤健介選到保送、山川穗高敲安，代打中村晃的適時安打，幫助軟銀又得到1分。

火腿隊自萬波中正首局開轟後，就持續沒能有得分進帳，9局上面對軟銀守護神杉山一樹，松本剛擊出內野安打，但後續仍無攻勢。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中