日職》孫易磊初先發吞首敗！火腿在「龍頭爭奪戰」遭軟銀橫掃

孫易磊初先發吞敗。

〔記者林宥辰／台北報導〕日本火腿20歲「台灣至寶」孫易磊，今天生涯一軍初先發面對軟銀。孫易磊克服首局緊張，但4局遭遇亂流，造成滿壘危機後提前退場，帳面上3.1局失2分，終場軟銀3:1擊敗火腿，在這波洋聯首位攻防戰，排名第2的火腿遭到橫掃。

總計孫易磊投3.1局用60球，被擊出5安打、3次三振、2次保送，失2分，防禦率上升到3.48，吞下生涯首敗。和孫易磊同場先發的左投大關友久，投6局僅被擊出4安打、失1分，拿下本季個人第10勝。

日本火腿1局上就靠萬波中正面對大關友久擊出陽春砲先馳得點。1局下，孫易磊首次一軍先發，面對首位打者基特‧道恩斯（Jeter Downs）就投出保送，三振川瀨晃完成此役首次三振，但2出局後被山川穗高擊出長打，造成一三壘有人危機。柳町達擊出飛球，孫易磊安然化解危機。

2局下，孫易磊投出1次三振在內，3上3下完成該半局。火腿隊前3局都有安打，但除了萬波中正的全壘打，其餘攻勢皆沒能延續。

3局下1出局後，孫易磊被基特‧道恩斯擊出安打，該半局面對近藤健介，孫易磊投出此役首次150公里速球。但遭近藤擊出二壘打，軟銀追平比數，孫易磊隨即讓山川穗高擊出內野飛球出局，完成該半局。

孫易磊4局下保送首位打者柳町達，三振嶺井博希後，被山本惠大敲安，造成一二壘有人，野村勇又敲安形成滿壘，此時教練決定換下孫易磊。

火腿推出左投上原健太救援，但遭牧原大成敲安，壘上孫易磊留下的1位跑者回壘得分，但上原健太後續封鎖住對方攻勢。

火腿隊持續1分落後，7局上1出局後，野村佑希擊出二壘打，但連同代打馬丁尼茲在內，軟銀後援投手藤井皓哉連飆2次三振，火腿隊無功而返。

7局下，近藤健介選到保送、山川穗高敲安，代打中村晃的適時安打，幫助軟銀又得到1分。

火腿隊自萬波中正首局開轟後，就持續沒能有得分進帳，9局上面對軟銀守護神杉山一樹，松本剛擊出內野安打，但後續仍無攻勢。

