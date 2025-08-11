晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》史上第一次「左右守」！運動家菜鳥柯提斯寫珍奇紀錄（影音）

2025/08/11 17:33

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家28歲菜鳥柯提斯（Carlos Cortes）今天上演大聯盟史上首見的珍奇紀錄，他在外野與內野守備分別使用不同慣用手的手套，甚至還要跟隊友借用手套。

柯提斯在球員介面上被列為「左打、左右手都能傳」，而在今天他就在對金鶯之戰秀出有趣一幕。8下柯提斯代守接替魯克（Brent Rooker）的右外野防區，隨後在9局上半，由於運動家隊把三壘手厄謝拉（Gio Urshela）用巴特勒（Lawrence Butler）代跑掉，接著Willie MacIver一棒將比數逆轉為3：2，比賽因此得進入9局下半。

9下運動家唯一還有內野防守經驗的球員僅剩下柯提斯，運動家便把他從右外野調去三壘，不過，由於只帶了外野的右手手套，柯提斯需要跟隊友舒曼（Max Schuemann）借用內野的左手手套，雖然最終他並未獲得守備機會，仍出現「左右手守備」的罕見紀錄。

大聯盟報導指出，柯提斯天生是左撇子，但為了在球場上能有更多功能性，他在8歲因父親的提議開始練習如何用右手傳球。2018年柯提斯被大都會選中時還是二壘手，不過在2019年後就轉成全職外野手，在上個月柯提斯才被運動家叫上大聯盟初登場，他開玩笑表示：「我不再是二壘手的料了。」但仍指出，若球隊需要他會上場幫忙。

賽後柯提斯表示：「我原本要去二壘。然後他們告訴我去三壘，因為接下來會有一堆左打上來。當時我就說沒差都好，但我其實很緊張。」

