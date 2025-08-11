晴時多雲

體育 棒球 日職

日職》孫易磊球數達標前被換下 新庄監督揭換投原因

2025/08/11 17:37

孫易磊。（西日本新聞社提供）孫易磊。（西日本新聞社提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕日本火腿隊今天推出20歲「台灣至寶」孫易磊，面對軟銀隊生涯初先發。孫易磊投球內容不差，卻在4局遇到亂流，在製造滿壘危機之後被換下場。日本火腿隊終場1:3吞敗，系列戰遭軟銀橫掃。

原本預計要投90球的孫易磊，今用60球投3.1局，被擊出5支安打、3次三振、2次四壞保送，失掉2分都是責失分，生涯初先發就吞生涯首敗。

而火腿隊在這波「龍頭攻防戰」3連戰中，3戰合計僅得2分，本季第3次遭到對手橫掃，且連同7日敗給西武，是本季首度4連敗。

孫易磊4局下先是投出保送，1出局後被山本惠大、野村勇敲安形成滿壘，此時教練決定換下孫易磊。接手的上原健太因牧原大成敲安掉分，分數屬孫易磊自責分，但讓傷害減到最低，不過火腿隊後續沒能再有得分進帳。

火腿隊監督新庄剛志被問及換投時機，透露孫易磊有些抽筋狀況。新庄剛志說：「他的右腳抽筋，本以為還能繼續投下去，但可能是緊張或壓力的關係，因此決定換投。」

軟銀投手群在系列戰壓制火腿打者，大關友久今6局失1分，進帳本季第10勝。新庄說：「對方投手確實表現不錯，但也很早就想過，打線或許會有這樣的低潮期，回到主場後，我認為打線有機會爆發。」

新庄剛志也鼓勵球隊，認為還有40場比賽，最後戰績結果仍值得期待，他也苦笑說：「軟銀似乎遇到我們，就特別生龍活虎呢。但之後戰況有機會逆轉，請大家拭目以待。」

