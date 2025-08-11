MLB》道奇重回實力榜第二！ 大谷翔平齊名「棒球之神」數據值得關注

大聯盟最新版本的實力排行榜出爐。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今天公布最新版的實力排行榜，聯盟龍頭釀酒人續居第一，上個榜單跌落至第五名的道奇一口氣重返第二名，其中大谷翔平的數據也被點名為一大關注焦點。

大聯盟官網寫手雷奇（Will Leitch）點出，釀酒人隊史只打過一次世界大賽，而目前他們正朝著隊史首次的百勝球季邁進。釀酒人隊史最多勝是2011年96勝，當時他們在季後賽打到國聯冠軍賽才以2勝4敗輸給紅雀。

雷奇將道奇排在第二名，並點出接下來一個半月可以追蹤一項大谷翔平的有趣數據，「轉戰新球隊前2季的全壘打數」。大谷翔平在轉戰道奇後已經敲出95轟，追平菲爾德（Cecil Fielder）在老虎的史上第四季路，僅次洋基貝比魯斯（Babe Ruth）的113轟、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在遊騎兵的109轟與馬里斯（Roger Maris）在洋基的100轟。而這些人當中，除了大谷以外，只有貝比魯斯在2季中曾登板投球，不過他只投3場，防禦率7.62。

相較貝比魯斯，大谷翔平在2年不僅已經累積95轟，今年重返投手丘後已經有8場先發，投19.0局送出25K，防禦率2.37。

本次榜單的第三名後依序為費城人、小熊、藍鳥、老虎、教士、紅襪、水手、太空人、大都會、洋基、守護者、紅人、遊騎兵、皇家、光芒、巨人、紅雀、馬林魚、響尾蛇、天使、金鶯、運動家、勇士、雙城、海盜、國民、白襪、洛磯。

