亞洲盃》為8強拚了！阿巴西、高柏鎧都8分進帳 台灣半場暫領先約旦

2025/08/11 19:55

台灣半場領先約旦。（圖片取自FIBA）台灣半場領先約旦。（圖片取自FIBA）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊今在亞洲盃籃球錦標賽8強附加賽對決約旦，上半場阿巴西和高柏鎧都拿下8分，三分球9投4中，比起前一戰好上許多，半場打完台灣隊暫時以39：35領先。

台灣隊在今年亞洲盃小組賽擊敗菲律賓、伊拉克，但不敵紐西蘭，取得2勝1負，以D組分組第2晉級，在8強附加賽遭遇C組分組第3的約旦。兩隊上次在亞洲盃也曾交手，當時台灣浪費雙位數領先，遭易卜拉辛（Freddy Ibrahim）投進三分球逆轉，也因此無緣8強。

這次再度交鋒，台灣隊陣容有些不同，多了賀丹、賀博助拳，今天由陳盈駿、林庭謙、賀博、胡瓏貿以及高柏鎧先發，開局和約旦展開拉鋸，對方靠著強打禁區一度領先，但林庭謙關鍵時刻回敬三分球，扳平戰局，賀丹也接力得分，首節打完暫時以21：17領先。

第2節開局阿巴西無論攻守都有建樹，只是約旦頻頻在禁區強攻一度超車，好在胡瓏貿、賀博接力得分，再度討回優勢，高柏鎧隨後展現出色阻攻能力，沒讓約旦太輕鬆得分，半場打完台灣暫時以39：35領先。

阿巴西和高柏鎧上半場都拿下8分，林庭謙5分，團隊命中率48.39%；約旦方面，達爾拿下8分最高，兩隊都沒有人得分上雙。

台灣半場領先約旦。（圖片取自FIBA）台灣半場領先約旦。（圖片取自FIBA）

