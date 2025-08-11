世運蹼泳》黃渼茜雙蹼100公尺游破全國紀錄 與銅牌只差0.14秒

左起台灣女將黃渼茜、何品莉。（中華奧會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕黃渼茜今天在2025成都世界運動會水中運動女子雙蹼100公尺決賽，游出48秒01的破全國紀錄成績，拿下第4名，而何品莉則位居第5。

黃渼茜近來轉戰蹼泳斬獲出色成績，2023年亞錦賽與2024年世錦賽都拿下金牌，這次出征成都世運會，與武術選手孫家閎出任開幕典禮掌旗官，她說：「從得知我可以擔任掌旗官開始，就蠻興奮的，然後也很期待。」談到50公尺女子雙蹼奪銀，她表示，一定會有壓力，但專注當下，「游出這成績，我覺得很好，比我個人最佳快了0.3秒多。」

連續3年在蹼泳重大國際賽穿金戴銀，黃渼茜透露，拿下金牌的匈牙利女將佩特拉（Petra Senanszky）實力非常強，「我比世錦賽時，她因參加巴黎奧運沒來，這是首次與她交手。」她打趣說：「原本就知道她的厲害，那我就是抱著一個小迷妹的心態！」

黃渼茜在2024年世錦賽游出21秒68秒取得本屆世界運動會資格，到本次世界運動會決賽時又將最佳成績推進0.35秒。她說：「我自己覺得訓練成果還不錯，因為秒數有進步蠻多的。」而11日女子100公尺雙蹼決賽，她再接再勵，游出48秒01成績名列第4，何品莉以48秒17名列第5，獲得銅牌的烏克蘭選手拉瑪克（Lamakh Sofiya），游出47秒87，黃渼茜與她差距甚小。

雖然無緣獲得獎牌，不過兩人雙雙打破原何品莉在111年全民運動會所創的48秒22全國紀錄。

