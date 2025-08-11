晴時多雲

TPBL選秀》熊祥泰是誰？國王指名本屆最神秘球員 毛加恩透露原因

2025/08/11 20:40

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL選秀今登場，衛冕軍新北國王在第二輪指名在美國夏威夷出生的台裔前鋒熊祥泰，這位神秘的球員也成為外界相當好奇的對象。

22歲前鋒熊祥泰192公分，畢業自NCAA三級奧勒岡州威拉姆特大學，曾單場飆出10記三分球，打破校史紀錄。

對於在第二輪指名熊祥泰，毛加恩今受訪時對媒體笑說「沒有人猜到吧」，他透露，會知道熊祥泰是因為新任總教練派翠克（John Patrick）在日本球界的人脈介紹，「測試時發現他的外線把握度非常高，不管是手感、出手姿勢還是自信和態度，我們非常期待他的發展。」

熊祥泰透露，父親在台灣出生，1歲時就搬到夏威夷，「我在夏威夷出生、長大，第一次回來台灣感覺很興奮、很新鮮，很開心可以和林書豪一起同隊打球，我從小看他打球，希望可以從隊友身上學到很多東西。」

熊祥泰表示，5歲開始打籃球，由於父親是湖人球迷，自己最喜歡的球星是湖人傳奇布萊恩，對台灣籃球的印象則是「我知道之前霍華德來過台灣的聯盟打球。」由於從小在美國長大，被問及中文程度，他表示還在學習，隨後用生澀的中文說，「我說一點點。」

對於新人球季的目標，熊祥泰指出，「我是新人，我會像海綿一樣，努力向我的隊友和教練學習，希望可以加強自己的身體，速度也可以更快。」

