亞洲盃》復仇成功！賀丹、陳盈駿接力發威 台灣擊敗約旦晉級8強

賀丹。（圖片取自FIBA）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊在亞洲盃籃球錦標賽8強附加賽再次和約旦狹路相逢，今天賀丹繳出全隊最高18分，陳盈駿攻下15分，聯手率隊以78：64擊敗約旦，繼2013年亞錦賽後再度重返8強，也報了上屆被絕殺的一箭之仇，接下來將和伊朗爭奪4強門票。

台灣隊在今年亞洲盃小組賽擊敗菲律賓、伊拉克，但不敵紐西蘭，取得2勝1負，以D組分組第2晉級，8強附加賽遭遇C組分組第3的約旦。兩隊上次在亞洲盃也曾交手，當時台灣浪費雙位數領先，遭易卜拉辛（Freddy Ibrahim）投進三分球逆轉，也因此無緣8強。

這次再度交鋒，台灣隊陣容有些不同，多了賀丹、賀博助拳，今天由陳盈駿、林庭謙、賀博、胡瓏貿以及高柏鎧先發。上半場約旦頻頻強攻禁區也獲得不少罰球機會，一度超車，但台灣隊上半場三分球9投4中，把握度還算不錯，阿巴西、高柏鎧都拿下8分，半場打完台灣暫時以39：35領先。

阿巴西。（圖片取自FIBA）

易籃後，賀丹在下半場率先飆進三分球，可惜隨後遭對手討到犯規，吞下本場比賽第4犯，陷入犯規麻煩，隨後林庭謙、陳盈駿接力飆進三分球，台灣隊一度擴大到雙位數領先。

不過，第3節還剩5分多鐘時，胡瓏貿上籃後落地不慎受傷，被隊友陳冠全背下場，對手趁勢回敬三分球，場面一度驚險，好在阿巴西、賀丹接連跳出，助台灣隊穩住陣腳，隨後賀丹在搶到籃板後一條龍殺到籃下得分，還上演扣籃秀，這節全看他表演，讓台灣隊在3節打完仍握有11分領先。

約旦在末節開局命中三分球又再度趕上，關鍵時刻陳盈駿適時挺身而出，連飆兩顆三分球，讓台灣還是保有一定優勢，最後關頭賀丹和陳盈駿輪流發威，助隊擴大到雙位數領先，奠定勝基。

台灣隊今天4人得分上雙，賀丹繳出全隊最高18分，陳盈駿攻下15分，高柏鎧拿下9分、12籃板、7阻攻，成功捍衛台灣隊禁區；約旦方面，達爾拿下20分、7籃板全場最高。

陳盈駿。（圖片取自FIBA）

林庭謙。（圖片取自FIBA）

賀丹爆扣。（圖片取自FIBA）

高柏鎧攻防兩端都在禁區展現影響力。（圖片取自FIBA）

