晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球

亞洲盃》復仇成功！賀丹、陳盈駿接力發威 台灣擊敗約旦晉級8強

2025/08/11 20:58

賀丹。（圖片取自FIBA）賀丹。（圖片取自FIBA）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊在亞洲盃籃球錦標賽8強附加賽再次和約旦狹路相逢，今天賀丹繳出全隊最高18分，陳盈駿攻下15分，聯手率隊以78：64擊敗約旦，繼2013年亞錦賽後再度重返8強，也報了上屆被絕殺的一箭之仇，接下來將和伊朗爭奪4強門票。

台灣隊在今年亞洲盃小組賽擊敗菲律賓、伊拉克，但不敵紐西蘭，取得2勝1負，以D組分組第2晉級，8強附加賽遭遇C組分組第3的約旦。兩隊上次在亞洲盃也曾交手，當時台灣浪費雙位數領先，遭易卜拉辛（Freddy Ibrahim）投進三分球逆轉，也因此無緣8強。

這次再度交鋒，台灣隊陣容有些不同，多了賀丹、賀博助拳，今天由陳盈駿、林庭謙、賀博、胡瓏貿以及高柏鎧先發。上半場約旦頻頻強攻禁區也獲得不少罰球機會，一度超車，但台灣隊上半場三分球9投4中，把握度還算不錯，阿巴西、高柏鎧都拿下8分，半場打完台灣暫時以39：35領先。

阿巴西。（圖片取自FIBA）阿巴西。（圖片取自FIBA）

易籃後，賀丹在下半場率先飆進三分球，可惜隨後遭對手討到犯規，吞下本場比賽第4犯，陷入犯規麻煩，隨後林庭謙、陳盈駿接力飆進三分球，台灣隊一度擴大到雙位數領先。

不過，第3節還剩5分多鐘時，胡瓏貿上籃後落地不慎受傷，被隊友陳冠全背下場，對手趁勢回敬三分球，場面一度驚險，好在阿巴西、賀丹接連跳出，助台灣隊穩住陣腳，隨後賀丹在搶到籃板後一條龍殺到籃下得分，還上演扣籃秀，這節全看他表演，讓台灣隊在3節打完仍握有11分領先。

約旦在末節開局命中三分球又再度趕上，關鍵時刻陳盈駿適時挺身而出，連飆兩顆三分球，讓台灣還是保有一定優勢，最後關頭賀丹和陳盈駿輪流發威，助隊擴大到雙位數領先，奠定勝基。

台灣隊今天4人得分上雙，賀丹繳出全隊最高18分，陳盈駿攻下15分，高柏鎧拿下9分、12籃板、7阻攻，成功捍衛台灣隊禁區；約旦方面，達爾拿下20分、7籃板全場最高。

陳盈駿。（圖片取自FIBA）陳盈駿。（圖片取自FIBA）
林庭謙。（圖片取自FIBA）林庭謙。（圖片取自FIBA）
賀丹爆扣。（圖片取自FIBA）賀丹爆扣。（圖片取自FIBA）
高柏鎧攻防兩端都在禁區展現影響力。（圖片取自FIBA）高柏鎧攻防兩端都在禁區展現影響力。（圖片取自FIBA）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中