桌球》抗議中國隊賽後「1舉動」不尊重 張本智和遭小粉紅出征

2025/08/11 22:08

今（11日）晚舉辦的WTT橫濱冠軍賽，日本桌球好手張本智和擊敗世界球王王楚欽，拿下男單冠軍。（法新社）今（11日）晚舉辦的WTT橫濱冠軍賽，日本桌球好手張本智和擊敗世界球王王楚欽，拿下男單冠軍。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕今（11日）晚舉辦的WTT橫濱冠軍賽，日本桌球好手張本智和（原名︰張智和）以4︰2，擊敗世界球王王楚欽，拿下男單冠軍，消息引起日、中2國球迷討論。然而，昨（12）日張本智和受訪時反映，中國隊教練賽後握手時使用的姿勢與眼神，讓他認為不被尊重，其言論引爆小粉紅怒火，還在網上瘋狂出征他。

綜合日媒報導，張本智和10日在WTT橫濱冠軍4強賽中，對上中國選手向鵬，張本智和以4︰2取勝。比賽結束後，張本智和不僅向現場觀眾致意，還走向場邊與向鵬、裁判員輪流握手，然而當他想與中國隊教練王皓握手時，對方以側身的姿勢面對他，接著握了張本智和的手一下，便馬上將自己的手收回去。

對此，張本智和走到自己的教練身邊後，除了相互擁抱慶祝，他還向教練反應王皓剛才的舉動，並當場模仿示範。不僅如此，張本智和在接受媒體採訪時，特別提到無論是他贏了林詩棟、還是王楚欽，中國隊教練王皓都會出現「不認真握手」、「不正眼看人」的行為，「但要是我輸給了王楚欽，他們就會面帶自信來握手。」

張本智和認為，王皓的這番態度「有違體育精神」，並喊話希望中國隊能多給交戰對手尊重，「我承認他們很強，但這種做法是不對的。」相關報導發布後，掀起日、中2國球迷熱烈討論，甚至一度登上中國微博的熱搜榜，其中不少極度仇日、記恨張本智和將國籍歸化成「小日本鬼子」的偏激小粉紅，為此瘋狂出征辱罵張本智和。

小粉紅除怒轟張本智和，還不斷拿出比賽影片為王皓喊冤，「心眼真的不是一般小！」、「你在那傲慢，你算哪根蔥」、「贏了個4分之1，狂的沒邊了」、「王皓教練站著等你這個小日子半天」「過於在意別人只能證明自己的自卑無能」、「一個日本人在中國人面前講仁義道德，他不配」、「王皓等半天了，自己轉悠半天，向鵬都握手回來了，怎麼，還得王皓親一口說句寶貝你真棒？」、「影片很清楚，真相是：王皓早就已經伸手在等著他了，也看他了啊，只不過拍手後馬上轉過去和向鵬復盤」。

日本球迷得知此事後，則紛紛留言吐槽，「這件事讓外國人意識到，中國人的運動精神還不夠發達」、「一個不能表現出運動員風度的教練，不是一個成年人（笑）」、「王皓這種不服輸的性格真是可笑，而且已經不只1次了，身為一個國家隊主帥，他實在配不上這個位置」，還有網友分享張本智和與南韓選手的畫面來進行對比，指出哪怕是在體育項目與日本競爭十分激烈的南韓，賽後仍會有禮貌地與日本選手握手。

