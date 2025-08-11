TPBL選秀》海神首輪指名國體大廖偉皓 想向胡瓏貿、邱子軒學習

高雄海神在首輪第6順位指名來自國立體大的前鋒廖偉皓。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL新人選秀會今登場，高雄海神在首輪第6順位指名來自國立體大的前鋒廖偉皓，他希望能向陣中學長邱子軒、胡瓏貿學習。

192公分的廖偉皓來自台東都蘭，擁有阿美族與卑南族血統，畢業自南山高中，曾在HBL明星賽勇奪灌籃王，UBA生涯先效力台灣師大，大三轉學至國立體大，UBA生涯最終季出賽22場，平均貢獻8分、3.7籃板、1助攻。

廖偉皓表示，很感謝海神的青睞，希望達到球隊期待，提高外線穩定度，另外面框進攻也是自己要做的功課，談及新人球季的目標，他希望能從防守做起，無論上場時間多寡，「教練要我做什麼，我都會盡量去做。」

廖偉皓提到，海神陣中最欣賞的學長是邱子軒和胡瓏貿，「子軒學長跟我位子差不多，我高中、大學就有在看他打球，他在場上很衝、很拚，另外一位欣賞的球員就是瓏貿學長，他像是球隊老大哥，在場上有企圖心、很霸氣。」

廖偉皓是海神今年唯一指名的球員，執行長李偉誠表示，廖偉皓身材與外線是他脫穎而出的關鍵，接下來會先幫助他適應職業強度，「期望在總教練費雪的系統下朝可攻可守的3D球員邁進。」

