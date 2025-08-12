MLB》「大谷翔平比喬丹更印象深刻」 前冠軍後衛提格讚嘆：不知該怎比

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平日前先發4局8K又敲全壘打的表現震驚體育圈，前NBA冠軍球星提格（Jeff Teague）在自己的播客節目《Club 520》中，甚至把他與籃球之神喬丹（Michael Jordan）相提並論，直呼：「不知道該跟哪個運動員相比。」

節目中，提格與團隊回顧大谷7日對陣紅雀的表現，這位31歲超級球星在投手丘上狂飆8次三振，又敲出2分砲助自己逃敗，投打二刀流的精彩發揮，仍無法幫助道奇贏得比賽，不過提格依舊對大谷的表現印象深刻，認為他在場上的統治力很難找到相對應的比較對象。

提格在討論時舉出喬丹1988年的傳奇賽季，當年喬丹同時奪下年度MVP、最佳防守球員以及得分王，該季被視為NBA史上幾乎不可能再現的成就。不過，節目共同主持人亨恩（Bishop B. Henn）則指出，棒球是一項更重視個人紀錄的運動，認為像大谷這樣的表現比較容易出現。

但提格拋出一個關鍵問題：「所以，他在棒球的表現，比喬丹在籃球還要更優秀嗎？」雖然現場一度陷入同時發言的混亂，但提格最後補充：「我不會說他更具統治力，但我會說他更令人印象深刻。」

儘管不同運動難以相比，但大谷翔平的影響力已經讓各大運動圈都知曉他的名聲，其破億美元的贊助更是其他大聯盟球員難以企及的高度。本季大谷翔平已經敲出41轟，在投手丘上也朝著正常先發投手的步調邁進，且不管打擊與投球上，大谷翔平都維持著聯盟頂尖的水準，有機會朝生涯第4座MVP與MVP三連霸邁進。

