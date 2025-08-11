TPBL選秀》「籃球自由市場比棒球活絡」劉志威透露只選1人的原因

中信特攻總經理劉志威。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL新人選秀會今登場，本屆一共27名球員通過資格審查，不過僅8位球員獲得青睞，中信特攻總經理劉志威表示，籃球新人合約短、自由市場比棒球活絡，是球隊今年只選1名球員的原因。

兩聯盟休賽季針對合作和合併事宜商討多時仍宣告破局，TPBL率先舉辦選秀，不過在各隊本土球員趨近飽和之下，一般預期不會有太多新人獲得門票。

特攻今僅在首輪指名來自台灣師大的前鋒曾信武，次輪便放棄指名，同時也是中信兄弟領隊的劉志威表示，「現在籃球新人合約不像職棒那麼長，最多可能就3年，市場變化性很大，這也是我們選即戰力的原因。」

劉志威指出，「籃球自由市場通常比較活絡，不像棒球，這也是我們選秀的考量之一，是否選第二輪要看今年的名單，然後再看未來幾年市場會是什麼樣的狀況，所以今年我們決定只選一輪。」

劉志威認為，曾信武以4號位球員來說，有很好的機動性、防守觀念，也具外線穩定度，菜鳥球季有機會獲得一定空間，「如果有小洋將的話，就會需要4、5號位的本土球員，我們也看過他在大學扛對方外籍生的影片，我覺得他應該是準備得還不錯。」

