亞洲盃》助台灣重返8強 賀丹分享參戰契機：媽媽是推手

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊昨在亞洲盃籃球錦標賽8強附加賽以78：64擊敗約旦，繼2013年後再度闖進8強。台美混血的賀丹繳出全隊最高18分，他在賽後分享當初加入台灣隊的契機，他表示，媽媽是最大推手，能夠和弟弟賀博一起在國際舞台奮戰是很棒的事情。

賀丹和弟弟賀博的母親是台灣人，爸爸是非裔美國人，他們自2023年起已連續3年都回台參加瓊斯盃，今年也如願披上國家隊戰袍出征。

目前就讀美國康乃爾大學的賀丹，這次在亞洲盃除了第一戰還在適應節奏僅拿4分外，另外3場得分上雙，場均12.3分、2.3籃板。昨天和約旦的關鍵戰役，他在第3節上演個人秀，末節也跳出來力阻對手反撲，全場拿下18分、4籃板。

賀丹加入台灣隊的契機引起外媒好奇，他解釋，媽媽是最重要的推手，「大概在我14、15 歲時有幾位台灣的教練來觀看我的訓練，並和我的家人聊一聊。我們那時已拿到了護照，我媽媽真的是很特別的人，第一天起她就一直在處理這件事，確保我們能在時間內拿到了護照，以防我們有機會被邀請加入球隊這件事。」

對於披上台灣隊戰袍，賀丹認為這是很榮耀的事情，「這真的是很大的榮幸，能和我的弟弟在同一支球隊，在同一個國際舞台上一起打球還同時在場上，真的是我夢寐以求的事情。」

分享起台灣和美國球風的差異，賀丹表示，在這支國家隊，有一種獨特的籃球風格，「教練設計了很多的戰術，且他已經盡力在有限的時間內指導我們，至於和隊友們之間的相處，那完全沒有不同，我把兩邊都視為家人。」

