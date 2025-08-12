亞洲盃》擊敗約旦復仇 圖齊談上屆被絕殺：這一勝有不同價值

台灣隊。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊在亞洲盃籃球錦標賽8強附加賽再次和約旦狹路相逢，昨賀丹繳出全隊最高18分，陳盈駿攻下15分，聯手率隊以78：64獲勝，繼2013年亞錦賽後再度重返8強。總教練圖齊感謝團隊的努力和犧牲，讓球隊能走到這一步，而談到上屆被約旦絕殺，圖齊認為，約旦是很好的對手，這次球隊拿下的這一勝有不同價值。

台灣隊昨在附加賽擊退約旦闖進8強，圖齊賽後先感謝團隊的努力，「我告訴我的球員和團隊，我們做得非常出色，達到了我們想要到達的地方，我們值得來到這裡。」圖齊認為，這是大家在不到一年時間裡努力的結果，因為整個團隊的犧牲奉獻，才讓台灣隊有機會進入了亞洲前8強。

提到上屆亞洲盃遭約旦絕殺，圖齊透露，自己有在網路上看過這場比賽，他認為，這就是歷史的一部分，「我們隊中有新成員，但也有當時打過那場比賽的球員。那是場艱難的比賽，而當時的約旦確實值得勝利，因為他們從未放棄。」

圖齊提到，雖然是不同的球隊也處在不同的情況下，但要尊重這段歷史，「我們要給約旦肯定，因為他們打得真的很好，我很欣賞他們的打法，這場勝利具有不同的價值，因為我們面對的是一個我認為真正從不放棄的對手。」

