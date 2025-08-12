亞洲盃》菲律賓歸化布朗利強心臟 帶隊OT逆轉沙國闖8強

菲律賓歸化布朗利。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕菲律賓今天在亞洲盃男籃賽8強附加賽差點出局，但歸化球員布朗利（Justin Brownlee）在第4節強心臟砍進三分球追平戰局，他全場貢獻29分，帶領菲國於延長賽以95：88戰勝地主沙烏地阿拉伯，將在8強挑戰王者澳洲。

菲律賓在小組賽不敵台灣、紐西蘭，僅勝伊拉克，以D組第3前進8強資格賽，至於地主沙烏地阿拉伯則戰勝約旦、印度，不敵中國，以C組第2晉級。

菲律賓第4節最後90秒落後6分，布朗利（Justin Brownlee）先拿3分、伊杜（A. J. Edu）禁區擺入2分，追到76：77，沙國阿布杜勒拉赫曼（Muhammad-Ali Abdur-Rahkman）三分線出手麵包，剛好被208公分的阿爾蘇瓦伊萊姆（Mohammed Alsuwailem）接下並放進2分，留給8.4秒給菲國執行最後一擊，布朗利展現能力投進追平三分球，雙方加班再戰。

逃過一劫的菲律賓，在延長賽就靠奎安寶（Kevin Quiambao）底線命中三分球，以及拉莫斯（Dwight Ramos）也連得3分，布朗利、奎安寶也持續有分數進帳，最終菲國完成奇蹟逆轉，將在8強挑戰尋求3連霸的澳洲。

布朗利上場超過40分鐘，攻下29分、5助攻，是他帶領菲律賓續命，奎安寶挹注17分，伊杜也有17分、11籃板和4助攻，拉莫斯13分、10籃板。至於沙烏地阿拉伯距離重返8強就差一點，阿布杜勒拉赫曼命中8顆三分球，狂砍33分，阿爾蘇瓦伊萊姆26分、14籃板，兩人只能共當悲情人物。

